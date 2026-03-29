Gini Bhogal: “Doné mis óvulos a una mujer que conocí en el metro”

Gini Bhogal sonríe al recordar el viaje en el metro de Londres que le cambió la vida. Era principios de 1990 y estaba con unos amigos, apretujada en un concurrido vagón de la línea Piccadilly.

Un niño les hacía reír a todos, lo que dio pie a una conversación informal entre Gini y la mujer que estaba a su lado llamada Anita.

Pronto empezaron a hablar de niños y hablaron del hijo de Gini, que entonces tenía 2 años. Anita explicó que no podía tener hijos por un problema con sus óvulos. La mujer le dijo que había estado buscando una donante, y Gini sintió la necesidad de echar una mano. “Siempre he sentido que quería ayudar a alguien”, explicó Gini.

“Nunca lo dudé”

Las dos mujeres se bajaron del tren en la siguiente parada e intercambiaron números de teléfono. Gini recordó que Anita la miró y le preguntó: “¿De verdad me ayudarás?”. Le costaba casi creer la oferta que le hacían. Pero Gini contó que su necesidad de ayudar y de dar a los demás la dominó por completo.

“La idea de dar estaba más presente en mi mente; es decir, podría haber sido cualquier mujer allí y aun así lo habría hecho”, dijo.

Al principio, su esposo se mostró escéptico. “Pensó que me había vuelto loca”, admitió Gini. “Me preguntó: ‘¿Qué pasa si este niño aparece en nuestra puerta 13 años después? ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Y cómo van a reaccionar tus hijos?’”, recordó que le dijo.

A pesar de sus preocupaciones, Gini aseguró que “nunca tuve ninguna duda”, y añadió que su esposo “cambió de opinión, aunque con dudas”.

Hace tres décadas, la fertilización in vitro era un proceso complejo que no siempre ofrecía los resultados deseados Getty Images

La fertilización in vitro

Gini explicó cómo esa decisión dio inicio a un proceso especial, no solo para ella, sino también para Anita.

Gini comenzó a tomar medicación y finalmente pudo donar 17 óvulos. Diez se convirtieron en embriones, pero los primeros nueve intentos no sobrevivieron a la transferencia al útero de Anita.

Finalmente, el décimo y último embrión funcionó, y Anita quedó embarazada. Nueve meses después, Anita y su esposo dieron la bienvenida a Christopher.

“No teníamos ningún acuerdo, podría haberse marchado después del parto”, explicó Gini. Sin embargo, las mujeres mantuvieron el contacto y Gini se convirtió en la “tía Gini”, incluso cuando la familia de Christopher viajaba por todo el mundo por trabajo.

“Siempre me enviaban correos electrónicos y le envié un regalo por su primer cumpleaños”, aseguró. “Y, a partir de entonces, (Anita) siempre me enviaba correos electrónicos o cartas con fotos”, relató.

Anita siempre se aseguró de que su hijo Christopher conociera a su madre biológica, aunque la presentó como la "tía Gini" Christopher Wedick

Gini dijo que cada vez que Anita y su familia venían a Londres, “siempre me veían, incluso si hacían escala en el aeropuerto una noche de camino a otro lugar”.

Explicó que gracias a estos gestos mantuvieron “la conexión”. Sin embargo, Christopher nunca supo quién era realmente Gini.

Entonces, hace tres años, sonó el teléfono de Gini. Era Anita, quien le explicó que estaba a punto de contarle la verdad a Christopher.

Gini (izquierda), Christopher y Anita casi 30 años después Gini Bhogal

“El bebé milagro”

Christopher sonríe al recordar el momento en que se enteró, mientras el sol brilla en su rostro a través de una ventana de su oficina de Miami, donde trabaja actualmente. Sin embargo, ahora vive en El Salvador.

“De niño, no vi nada que me hiciera sospechar”, dijo Christopher. Explicó que la verdad se ocultó fácilmente, ya que ambas mujeres son de origen indio.

“Anita es de origen goano, mientras que Gini es de origen punjabi, por lo que tienen un color de piel similar”, dijo. Recordó que el día que sus padres le dijeron la verdad, fue por videollamada en presencia de la tía Gini.

La entonces reciente pandemia de covid-19 y el deseo de compartir el historial médico de Christopher impulsaron a sus padres a contárselo finalmente, explicó. “Fue una experiencia fenomenal. Sin duda, fue un momento muy emotivo para mí, mi madre y Gini destapar esta verdad”, dijo.

Esta familia mucho más grande, y “una segunda madre”, fue el comienzo de un nuevo camino para Christopher. “Me consideran un bebé milagro, porque el proceso en sí es muy difícil y complicado, especialmente en los años 90”, comentó.

“Así que realmente fue un proceso milagroso, y se necesitaron tres personas para dar a luz a un solo hijo”, agregó.

Christopher creció sin saber la verdad, pero aseguró que descubrir sus orígenes ha sido "fenomenal" Christopher Wedick

Sus similitudes

Más adelante, Christopher voló a Reino Unido para pasar tiempo con su nueva familia, e incluso se unió a ellos de vacaciones. Aseguró que al conocer más profundamente a Gini le impresionaron sus similitudes.

“La artistas que nos gustaba era la misma: Sade. Bebíamos el mismo tipo de café, siempre solo. Teníamos un sentido del humor parecido, con un toque de humor negro”, enumeró. “Siento que mi vida y mi educación son muy similares a la naturaleza frente a la crianza. Mi madre, Anita, me crió, y yo provengo de Gini”, dijo.

Para Christopher, la experiencia ha sido positiva, y cuando el resto de las dos familias descubrieron la verdad de lo que había sido un secreto muy bien guardado, lo recibieron con los brazos abiertos. “No estaba seguro de qué esperar de su familia, pero lo que encontré fue una apertura sin vacilación”, explicó Christopher.

Para Gini, el mayor desafío fue contárselo a sus padres, quienes son “sijs muy estrictos”, explicó. Al principio presentó a Christopher como el hijo de un amigo de la familia, pero luego, con el apoyo de sus seis hermanos, Gini se sentó y les contó toda la historia a sus padres.

“Mi papá escuchó mi historia, miró a Christopher y exclamó: ‘Beta, soy tu Nana (abuelo materno en indio) Ji’, y mi mamá abrazó a Christopher y le dijo: ‘Mi hijo’”, rememoró.

Gini y Christopher se mantienen en contacto regularmente, sin importar la distancia que los separa Christopher Wedick

“Una familia extra”

Gini y Christopher siguen fortaleciendo su vínculo: “una familia extra”, como la llama el joven. Y han decidido que ahora es el momento de compartir su historia, con la bendición de Anita y sus familias.

Desde que compartió lo que hizo hace más de tres décadas, Gini reveló que “muchas personas, especialmente mujeres del sur de Asia, se han comunicado conmigo para decirme que les he dado permiso para hablar de sus propias experiencias”.

“Nadie habla de infertilidad, nadie habla de donación de óvulos porque no es la línea de sangre”, comentó. Desde entonces, cada vez que ha estado en la línea Piccadilly, Christopher no puede creer cómo una conversación casual en el metro de Londres lo trajera al mundo.

“Es tan interesante pensar que ese momento fue lo que desencadenó mi vida”, dijo. “Desde entonces, he podido ayudar a muchas otras personas en sus vidas. Tengo un hijo en camino, así que el ciclo realmente fluye”, prosiguió.

“Y creo que todos y cada uno de nosotros estamos aquí en este planeta para hacer el bien, para ayudarnos los unos a los otros, para difundir amor y conexión, y realmente marcar la diferencia en el mundo”, agregó. “Y siento que esa es una de las cosas por las que estoy aquí”.