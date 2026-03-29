Domingo de lluvia: receta de los tradicionales ñoquis del 29 que hacía la abuela

Este domingo 29 de marzo es ideal para replicar la receta de los ñoquis como lo hacían las abuelas: ricos, abundantes y con un toque especial que no pueden compararse con los industriales. Bajo una jornada lluviosa en gran parte de Buenos Aires, seguí esta guía culinaria y replicá la receta sin cometer errores.

Los ñoquis son un tipo de pasta italiana que en la Argentina son populares y se comen cada 29, como en el país europeo (Fuente: Pexels)

Receta original de los ñoquis ítaloargentinos

Ingredientes:

Para la masa

1 kg de papas.

1 huevo mediano.

300 g de harina 00.

Sémola de trigo remolida, al gusto.

Sal al gusto.

Para la salsa

300 ml de crema de leche.

1 manojo de cebolla de verdeo.

Sal, al gusto.

Paso a paso:

1 Preparación de los ingredientes

Lavá, cortá en trozos pequeños y herví las papas hasta que queden bien blandas.

Una vez listas, dejalas enfríar. Esta es la base de los ñoquis.

2 Para hacer los ñoquis

Sobre la mesada volcá la harina mezclada con la sal. Formá un volcán con un agujero en el centro.

Hacé el puré de papa e incorporá el huevo. Agregá la mezcla al centro del montículo de harina.

Poco a poco unificá la preparación hasta obtener una masa homogénea y lisa.

Podés añadir sémola a medida que sea necesario, ya que la humedad de la papa es absorbda por la harina rapidamente.

Evitá amasar demasiado el bollo sino quedarán muy duros los ñoquis.

Separá un bollo pequeño y estiralo hasta formar un chorizo. Cortá los ñoquis y dales la forma característica con su marca.

Espolvoreá sémola a medida que queden listos para que se preserven.

3 Cocción

En una olla herví el agua suficiente para la cantidad de ñoquis.

Cuando rompa hervor, colocá la pasta y esperá hasta que los primeros comiencen a flotar. Eso indicará que los ñoquis están listos.

Colá la pasta y verté sobre la sartén con la salsa caliente.

Mezclá bien y serví.

4 Para la salsa

En una sartén volcá la crema y la cebolla de verdeo previamente lavada y picada en su totalidad.

Salpimentar al gusto.

Una vez que la crema rompa hervor, apagá el fuego y esperá hasta que los ñoquis queden hechos.

Cómo hacer ñoquis de papa

Tiempo de cocción: 30 minutos para la papa y 8 minutos para los ñoquis.

Tiempo de elaboración total: 1 hora.

Más información:

Esta opción culinaria tiene una larga tradición en la mesa de los italianos. Se dice que cada 29 los soldados romanos comían dicho tipo de pasta a base de harina de sémola con el propósito de atraer el buen augurio, en particular en tiempos de guerra. De ahí que en las casas de los descendientes de italianos en Argentina se guarda bajo el plato un billete de alta denominación.

Con el paso de los siglos y la aparición de otros productos traídos desde América, como el tomate, es que desarrollaron en Italia salsas rojas para combinar con los gnocchi o ñoquis.

La tradición de los ñoquis se remonta a la época romana, cuando se hacían con sémola o harina Shutterstock

En el siglo XIX y XX, la inmigración peninsular a nuestro país se tradujo en millones de personas que trajeron consigo las costumbres culinarias. De allí que la idea de preparar este tipo de pasta se volvió popular en esta tierra y aquí se modificó al añadirle papa y harina de trigo.