El espectacular festejo de cumpleaños de Elle, la hija de Maxi López y Daniela Christiansson

Daniela Christiansson y Maxi López celebraron un nuevo año de vida de Elle, su hija mayor, quien cumplió tres años. A través de sus redes sociales, la modelo y el exfutbolista mostraron todos los detalles de un festejo que incluyó mucha decoración, invitados y alegría por parte de la cumpleañera.

La familia unida: Daniela, Elle, Maxi López y Lando

Una de las historias que dio puntapié a la serie de publicaciones temporales fue la de Christiansson, que le sacó una foto a la torta de cumpleaños decorada con un unicornio y el número tres. “Celebrando a Elle hoy con sus amigos”, destacó la celebridad sueca.

Como parte de una celebración especial, la pareja ideó una mesa dulce compuesta por galletitas personalizadas de nubes con sonrisas. “Elle tuvo mucha diversión hoy en su cumpleaños con sus amigas. No puedo esperar para mostrarles más“, destacó Daniela, quien se encargó, mayoritariamente, de la organización de esta nueva vuelta al sol de una de sus hijas.

El mensaje de Daniela Christiansson por el cumpleaños de su hija

Disfrazada de princesa y acompañada de sus amigos, Elle compartió un momento especial con los presentes y se mostró muy revoltosa al moverse de un lado para el otro. La mayoría de las imágenes que se viralizaron en las redes sociales muestra a la niña de espalda o de perfil, inquieta, revoloteando de un lado para el otro siendo el foco de atención de la jornada.

La torta personalizada de Elle

Con el centro de atención puesta en la pequeña que cumplía tres años, Daniela y Maxi se sacaron una foto con su hija, quien estuvo agarrada por la madre, mientras, el exfutbolista, sujetaba a Lando, el otro integrante de la familia.

“Feliz cumple, Elle”, destacó López quien acompañó con emojis del número tres, un corazón y un unicornio, el animal mitológico que decoró cada espacio del lugar.

La pequeña cumplió 3 años y lo festejó con amigos

Por las redes sociales, Daniela se encargó también de mostrar cómo fueron los preparativos del evento. Hace algunos días madre e hija recorrían diferentes tiendas y bazares eligiendo accesorios de fantasía, que daban a entender que la celebración iba a tener una temática de princesas y hadas.

El primer plano de la decoración del cumpleaños

En tanto, Maxi López, quien participó de la última temporada de MasterChef Celebrity (Telefe) colaboró a la distancia con los preparativos. Tras grabar la final que coronó a Ian Lucas, el exjugador de River y Barcelona viajó a Europa para reencontrarse con su familia, pasó unos días con ellos y retornó a la Argentina para firmar un contrato con un programa deportivo que se emite por streaming junto a Claudio Husaín.

Elle, la anfitriona del cumpleaños, se divirtió con sus amigos

De aquí para allá, cerrando acuerdos comerciales y sumándose a diferentes proyectos para reinsertarse en los medios de comunicación, López armó un cronograma especial para dar el presente en el cumpleaños de su hija Elle, a quien, en el último tiempo, no pudo ver con asiduidad por sus compromisos laborales.

Lo que aún resta definir es cómo seguirá la vida de la familia López. Algunas versiones indican que podrían establecerse en la Argentina en el corto plazo, a la espera de que el médico de Lando, su último hijo, complete el calendario de vacunaciones para poder viajar a otro país.