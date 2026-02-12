Granizo en el AMBA: por qué cayó hielo en plena temporada de calor

Tan solo duró una hora, pero los golpes de las múltiples colisiones habrán sorprendido a más de uno en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Granizo en verano. Granizo grande en verano. ¿Cosa e’ mandinga? Los expertos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dicen que no. De hecho, el calor es un factor clave… en realidad, tanto el calor como el frío son esenciales.

“Para que se forme el granizo, necesitamos una serie de condiciones que tienen que darse. Primero, que en superficie haya un contenido de humedad y un calor lo suficientemente importantes como para que se produzcan burbujas de aire que asciendan hasta niveles altos de la atmósfera”, explicó Carlos Zotelo, director nacional de Pronósticos y Servicios a la Sociedad del SMN.

Estas burbujas contienen partículas de agua muy pequeñas que son acarreadas por las corrientes de aire generadas por el contraste entre el calor y el frío. “Ese choque puede producir nubes de gran desarrollo, donde es mucho más probable que se forme el granizo”, añadió.

Además, Zotelo explicó que cuando el aire está caliente en la parte baja de la atmósfera, la más cercana al suelo y a las personas, tiende a ascender. “Tiene que haber un desarrollo vertical lo suficientemente importante como para que, en algún punto de la altura de la nube, esas gotitas se encuentren a cero grados, y lo ideal sería que el tope de la nube esté con temperaturas de hasta menos quince o menos veinte grados”, detalló.

Esas gotitas, acarreadas por los vientos dentro de esta columna de nubes, van congelándose y chocando. Se aglomeran en pedazos cada vez más grandes de hielo hasta que, en un punto, por su propio peso, caen. Imaginemos que después, por la temperatura de la superficie terrestre y por la fricción durante la caída, estos pedazos de hielo pierden volumen. Lo que vemos no es la formación original, sino una versión reducida. Algo como esto sucedió hoy durante las primeras horas de la madrugada.

Varios se enteraron al escuchar los estruendos en los techos o en las ventanas. Lo que al final de la jornada de ayer parecía una más de esas calurosas y despejadas tardes de verano se transformó en un escenario de tormenta. El SMN había anunciado tormentas aisladas y la progresiva aproximación de un frente frío que venía desde el sur. En las últimas horas de la noche de ayer terminó de concretarse el paso de ese frente frío sobre Buenos Aires, estableciendo un quiebre entre el calor que dominó el inicio de la semana y las condiciones más templadas previstas para los próximos días.

Está cayendo granizo en Palermo.

Poco después se registraron vientos del sudoeste que, pese al cambio de masa de aire, permitieron que las temperaturas volvieran a superar los 30°C durante la tarde. Sin embargo, la dinámica asociada al frente en niveles altos de la atmósfera favoreció la inestabilidad en la madrugada del jueves.

Ese proceso dio lugar a tormentas aisladas, de desarrollo intenso y corta duración. Las celdas más activas se desplazaron de oeste a este por el norte del conurbano bonaerense y dejaron reportes extraoficiales de caída de granizo en varias localidades.

Y entre la 1.30 y las 2.30 de la mañana cayeron en varios puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires trozos de hielo del tamaño de la mitad de una pelota de golf. En varios barrios de la ciudad reportaron que ni siquiera hubo lluvia antes de esto. El fenómeno se registró con intensidad en la ciudad de Buenos Aires y con particular énfasis en el norte de la provincia de Buenos Aires. Las tormentas alcanzaron también parte de la zona oeste del conurbano, generando estruendos hasta la zona de Cañuelas. Si bien esto dio lugar a una multiplicidad de videos y publicaciones en redes sociales, además de la sorpresa, no se registraron daños a estructuras, bienes ni personas.

Cómo seguirá el tiempo

El SMN emitió alertas naranjas y amarillas por tormentas y lluvias para este jueves. El aviso naranja abarca el norte de Entre Ríos y un sector del este de Santa Fe. Para esa región se prevén tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 milímetros, que podrían superarse de forma puntual.

Alertas del jueves 12 de febrero en la Argentina SMN

En cuanto a la alerta amarilla por tormentas, alcanza al este de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Santa Fe; el sector del noreste de Córdoba; el sudoeste de Corrientes y el sur de Entre Ríos. Allí se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de superaciones puntuales.

También rige alerta amarilla por lluvias sobre la costa este de Santa Cruz. En ese sector se esperan precipitaciones, algunas localmente fuertes, con acumulados entre 10 y 30 milímetros. En áreas más elevadas, la precipitación podría presentarse en forma de nieve o de manera mixta.

El tiempo en el AMBA

Para este jueves, el SMN prevé en la ciudad de Buenos Aires una temperatura máxima de 28°C y una mínima de 21°C. Durante la mañana y el mediodía el cielo estará mayormente nublado, mientras que hacia la tarde y la noche se presentará parcialmente nublado.

En los próximos días se anticipa un descenso de la temperatura y condiciones estables hasta el domingo, cuando podrían registrarse tormentas aisladas en la primera mitad de la jornada.