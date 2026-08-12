Gremios docentes universitarios realizan un paro de 24 horas; autorizan a una nueva aerolínea a operar en el país

Gremios docentes universitarios realizan un paro de 24 horas . El Frente Sindical de Universidades Nacionales reclama la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. Desde el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, definieron la medida como “política e ilegítima”, y aseguran que el Gobierno cumplió con el acuerdo salarial pactado.

El Frente Sindical de Universidades Nacionales reclama la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. Desde el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, definieron la medida como “política e ilegítima”, y aseguran que el Gobierno cumplió con el acuerdo salarial pactado. El Gobierno reunió a la mesa política en la Casa Rosada con un nuevo integrante . El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, impulsor de la desmembrada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado, estuvo tres horas en la Casa Rosada. La mesa política será a partir de ahora la que dictamine la viabilidad de las iniciativas gubernamentales y resolvieron que el primero de los proyectos a impulsar será el referido al mercado de capitales.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, impulsor de la desmembrada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado, estuvo tres horas en la Casa Rosada. La mesa política será a partir de ahora la que dictamine la viabilidad de las iniciativas gubernamentales y resolvieron que el primero de los proyectos a impulsar será el referido al mercado de capitales. Autorizan a una nueva aerolínea a operar en la Argentina . Se trata de “Flight Services”: podrá realizar vuelos no regulares de pasajeros y carga tanto dentro del país como hacia el exterior. La medida se enmarca en el proceso de apertura y desregulación del mercado aerocomercial impulsado por el Gobierno.

Se trata de “Flight Services”: podrá realizar vuelos no regulares de pasajeros y carga tanto dentro del país como hacia el exterior. La medida se enmarca en el proceso de apertura y desregulación del mercado aerocomercial impulsado por el Gobierno. Colombia busca contrarreloj a 2000 desaparecidos tras el terremoto del lunes . Los rescatistas continúan trabajando para encontrar sobrevivientes entre los escombros mientras crece el número de víctimas. Hay más de 1300 heridos, varios en grave estado. El gobierno de Abelardo de la Espriella anunció subsidios para las familias afectadas.

Los rescatistas continúan trabajando para encontrar sobrevivientes entre los escombros mientras crece el número de víctimas. Hay más de 1300 heridos, varios en grave estado. El gobierno de Abelardo de la Espriella anunció subsidios para las familias afectadas. Boca le ganó 3 a 1 a Recoleta de Paraguay. Fue por la ida de los octavos de final de la Sudamericana. El xeneize empezó abajo en el marcador, pero lo dio vuelta en el segundo tiempo con goles de Ascacíbar, Delgado y Flores. El equipo paraguayo terminó con 9 jugadores por la expulsión de Báez y Mosquera. La revancha será el martes próximo en Asunción, Paraguay.

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