Adelantan la campaña de vacunas antigripal por una nueva cepa de influenza de “mayor contagiosidad”
Una nueva variante del virus comenzó a mostrar casos en el país y por ello se compraron lotes para distribuir entre los grupos más vulnerables en términos de salud
- 4 minutos de lectura'
Si bien la época de crecimiento de casos de gripes se da abril, este año se adelantó por nuevas variantes de virus que podrían ser riesgosos para la salud de los argentinos. En este sentido, desde el Gobierno adelantaron el calendario de vacunación.
En detalle: qué se sabe de la vacunación
“La vigilancia epidemiológica evidencia un inicio cada vez más temprano de su circulación estacional. Ante este escenario, el adelantamiento de la campaña busca asegurar una protección oportuna de la población antes del pico de transmisión y atenuar el posible impacto que la variante H3N2 y su nuevo subclado K, puedan ocasionar en el sistema sanitario”, expresó el Ministerio de Salud y, luego, finalizó: “Es importante considerar que si bien esta nueva variante no se asocia al desarrollo de cuadros de mayor gravedad, sí se caracteriza por una mayor contagiosidad y esto puede generar una mayor demanda para los servicios asistenciales del sistema de salud”.
Esta vacuna forma parte del calendario de vacunación. En particular, señalaron, “la población objetivo de la campaña incluye a niños de 6 a 24 meses, adultos mayores de 65 años, personal de salud, embarazadas y puérperas y personas con factores de riesgo“.
Es por esta razón que el Ministerio de Salud adquirió lotes de vacunas, con el fin de impulsar las campañas anticipadas con la antigripal.
Calendario de vacunación completo: qué vacunas se necesitan para empezar las clases
En particular, para comenzar las clases, los niños deben tener, certificadas, algunas de las medicinas de acuerdo a la edad:
- Recién nacido: Única dosis de BCG y dosis neonatal de Hepatitis B
- 2 meses: 1ª dosis de Neumococo Conjugada, Quíntuple, IPV y Rotavirus
- 3 meses: 1ª dosis de Meningococo ACYW.
- 4 meses: 2ª dosis de Neumococo Conjugada, Quíntuple, IPV y Rotavirus
- 5 meses: 2ª dosis de Meningococo ACYW.
- 6 meses: 3ª dosis de Quíntuple y 3ª dosis de IPV.
- 12 meses: Refuerzo de Neumococo Conjugada , dosis anual de Antigripal , única dosis de Hepatitis A y 1ª dosis de Triple Viral.
- 15 meses: Refuerzo de Meningococo ACYW y 1ª dosis de Varicela.
- 18 meses: 1º refuerzo de Quíntuple y 1ª dosis de Fiebre Amarilla para residentes en zonas de riesgo.
- 5 años: Refuerzo de IPV , 2ª dosis de Triple Viral para nacidos entre 2021 y 2024 (J) , 2ª dosis de Varicela y 2º refuerzo de Triple Bacteriana Celular.
- 11 años: Única dosis de Meningococo ACYW , única dosis de Triple Bacteriana Acelular , única dosis de VPH y refuerzo de Fiebre Amarilla para zonas de riesgo.
- A partir de los 15 años: Iniciar o completar esquema de Hepatitis B, iniciar o completar esquema de Triple Viral, refuerzo de Doble Bacteriana cada 10 años y única dosis de Fiebre Hemorrágica Argentina para zonas de riesgo
Calendario de vacunación completo
Estas no son todas las vacunas del calendario, sino los de la edad típica de escolaridad. El calendario de vacunación completo es el incluido a continuación:
- BCG: previene formas graves de tuberculosis.
- Hepatitis B: incluye la dosis neonatal y el esquema para adultos
- Neumococo Conjugada: previene meningitis, neumonía y sepsis por neumococo
- Quíntuple o Pentavalente: previene Difteria, Tétanos, Tos Convulsa, Hepatitis B y Haemophilus influenza
- IPV: vacuna antipoliomielítica inactivada tipo Salk
- Rotavirus: se administra en dos dosis a los 2 y 4 meses
- Meningococo ACYW: se aplica a los 3, 5 y 15 meses, con un refuerzo a los 11 años
- Antigripal: de dosis anual para ciertos grupos y esquemas específicos para niños y embarazadas
- Hepatitis A: dosis única a los 12 meses
- Triple Viral: previene sarampión, rubéola y paperas
- Varicela: se aplican dos dosis (a los 15 meses y a los 5 años)
- Triple Bacteriana Celular (DTP): previene difteria, tétanos y tos convulsa
- Triple Bacteriana Acelular (dTpa): previene difteria, tétanos y tos convulsa
- Doble Bacteriana (dT): previene difteria y tétanos
- Virus Papiloma Humano (VPH): para varones y mujeres a los 11 años
- Virus Sincicial Respiratorio (VSR): previene bronquiolitis y neumonía; se aplica a embarazadas entre las semanas 32 y 36
- Fiebre Amarilla (para residentes en zonas de riesgo)
- Fiebre Hemorrágica Argentina (para residentes de zonas de riesgo a partir de los 15 años)
