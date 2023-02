Habeas corpus rechazados. Por qué “el chimpancé de mirada triste” no logra ser trasladado a un santuario y sigue encerrado solo en un zoológico

escuchar

Toti, el chimpancé de mirada triste, uno de los tres ejemplares de esta especie que todavía quedan en la Argentina detrás de rejas, ya tiene sentencia de la Justicia. El 1° de febrero, por cuarta vez desde 2003, la Justicia se pronunció acerca de su destino y espera que quede firme la sentencia por la cual podrá ser trasladado a un santuario. Sin embargo, la sentencia fue apelada por el zoológico de Bubalcó, adonde vive en soledad, el peor de los castigos para un chimpancé, nuestro pariente más cercano.

¿Cuál es la verdadera historia de Toti y su futuro? El chimpancé de mirada triste nació en una jaula en el zoológico de Jorge Cutini en la ciudad de Ezeiza, a comienzo de los 90. Cuando Cutini se vio obligado a cerrar las puertas del zoológico por problemas financieros, Toti fue trasladado a otra jaula, esta vez en el zoológico de Florencio Varela. Allí vivió hasta 2008, en el que partió a la ciudad de Córdoba al hoy polémico zoológico. En 2013, debido a movilizaciones de organizaciones que reclamaban por su salud y bienestar, el zoológico decidió canjearlo por un tigre blanco, al zoológico privado de Bubalcó, en Río Negro, perteneciente a Julio Rajneri, exministro de Justicia y Educación de la Nación durante la presidencia de Raúl Alfonsín.

Mientras Toti era enviado de un lugar a otro, distintas organizaciones por los derechos de los animales presentaron ante la Justicia, tres pedidos de habeas corpus intentando obtener su traslado a un Ssntuario para chimpancés y mejorar así su calidad de vida. Un santuario es un espacio natural, pensado para todos aquellos animales que alguna vez fueron sacados de su hábitat y que nunca más podrán volver a vivir en libertad. Ya no sabrían cómo hacerlo y no sobrevivirían.

El caso de Toti llegó hasta la propia Corte Suprema de la Nación. Los tres habeas corpus fueron rechazados. Este procedimiento no comprende en su alcance a las personas no humanas y Toti no fue declarado como tal.

Los chimpancés son los animales que comparten más características con nosotros. Comparten el 98,5% de su ADN con el ser humano. Y, también como nosotros, y como la mayoría de los animales, no acepta a cualquier compañero, sea hembra o macho.

En el zoológico de Córdoba, Toti fue asistido por Alejandra Juárez de Proyecto Carayá

Al igual que en dos casos, el de la orangutana Sandra y el de Cecilia, la chimpancé, la Justicia ordenó trasladar a Toti a un santuario especializado en chimpancés. La sentencia, dictada por la jueza Ángela Sosa, a cargo de la Unidad Procesal N°17 de Familia de General Roca, todavía no es firme. Toti seguirá esperando en soledad. Desde el zoológico rionegrino de Bubalcó se presentó una apelación a dicha medida judicial.

Los chimpancés, los gorilas, los orangutanes y los bonobos pertenecen a la especie de los grandes simios, considerados científicamente como parte de los homínidos, y comparten con los seres humanos, además de un mismo ancestro común, numerosas capacidades cognitivas. Si no hacemos un cambio significativo en nuestra conducta con respecto a la naturaleza y los animales, en diez años habrán desaparecido las poblaciones de grandes simios, como sucedió con otros homínidos semejantes, y sigue sucediendo en la actualidad con miles animales, en una extinción sin precedentes en la historia de la Tierra.

La deforestación masiva de las selvas tropicales es una de las principales causas de la inminente desaparición de estas especies. “Los chimpancés son seres extremadamente sociales. Para Toti, estar solo, sin nadie a quien acicalar o simplemente pasar el rato, es una forma de tortura. Ningún chimpancé debe estar confinado solo. Toti debe ser enviado a un centro especializado para la rehabilitación de grandes simios, donde pueda integrarse gradualmente a un grupo. Me preocupa mucho que continúe aislado, en un entorno tan árido. Espero que al menos se le proporcione mucho enriquecimiento”, dijo Jane Goodall, la más alta autoridad en la materia en el mundo.

Justamente por su parecido y cercanía con nosotros, los chimpancés son considerados “animales carismáticos”. Su presencia en zoológicos, circos, o cualquier espacio de entretenimiento atrae a multitudes, lo cual redunda en enormes ganancias.

El tráfico de chimpancés en África es muy común. Son atrapados de bebés y enviados de contrabando a distintas partes del mundo, especialmente a China, los países árabes y Rusia, a pesar de que están protegidos.

La Argentina tiene dos fallos inéditos tratándose de grandes simios. El de Sandra, la orangutana, y el de Cecilia, la chimpancé, que han sentado un precedente judicial. El caso de Toti también podría sentar precedente. La Asociacion de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (Afada) retomó el camino del habeas corpus presentado en 2019 contra el zoológico Bubalco y el gobierno de Río Negro. “Afada vuelve a retomar este eje diciendo que el habeas corpus abarca personas no humanas también”, explica el abogado animalista Antonio de Anquiny, nombrado junto a otros abogados latinoamericanos, “amicus curia”.

Toti permanece solo en un espacio del zoológico rionegrino de Bubalco a la espera de que la Justicia autorice su traslado a un santuario Clara de Estrada

“Este caso tiene algo novedoso. Los representantes de Afada se pusieron en contacto con la Defensoría de Pobres y Ausentes de Río Negro, organismo del Estado, el que a través de su titular Belén Delucchis decidió representar al chimpancé Toti. Es una situación judicial inédita, pues su posición es similar a aquellos humanos que carecen de representación. Esta es la novedad y esto se podría replicar. Además de personas dementes y pobres, se consideró que un animal era pobre y ausente, eso implica que se lo considera un sujeto de derecho”, aclara Anquiny.

“En cuanto al habeas corpus, la jueza dispuso transformarlo en otro tipo de acción y le da un enfoque ambiental. Comienza aclarando que el juzgado no se va a pronunciar sobre la naturaleza jurídica de Toti y dice que el chimpancé es un componente del medio ambiente. Basándose en dos pericias, alega que la salud física y emocional de Toti está comprometida porque carece de enriquecimiento ambiental y social. Por eso mismo, proponen su traslado para otorgarle calidad de vida. Acude al principio del prevenir un daño al ambiente. Y después acude al principio de precaución. Hay que adoptar esa medida por el riesgo de su vida y su salud, pese a que no hay certeza científica del 100%”, asegura uno de los miembros de amicus curie.

Una vez que la sentencia quede firme, la jueza solicitará a un equipo técnico resolver a qué santuario se lo trasladará a Toti. Por ahora la sentencia está apelada y esto podría tardar al menos 70 días en resolverse. La singularidad es que Toti está siendo defendido judicialmente, como parte del ambiente, en lugar de como un sujeto de derecho en virtud de su carácter de ser sintiente.