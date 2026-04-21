Tragedia en Río Negro: volcó con el auto, se cayó a un canal y falleció

Un vecino de la ciudad rionegrina de Cipolletti de 43 años fue hallado muerto el lunes dentro de su vehículo. El rodado estaba semisumergido, volcado con sus ruedas hacia arriba, en un canal de riego ubicado en una zona rural a la altura de la localidad de Cinco Saltos.

En un procedimiento de rutina, personal policial detectó que había un vehículo hundido en el agua, en inmediaciones de la chacra de Kleppe, zona de Paraje La Parra, de acuerdo con lo que informaron los medios locales. Al intervenir en el lugar junto a la Brigada Rural y efectivos de la Unidad 43, los uniformados hallaron un cuerpo en el interior del rodado.

En el asiento del conductor del Fiat Siena había un hombre. El vidrio de la ventanilla de ese lado estaba bajo. Según informó el medio local Río Negro de acuerdo a fuentes oficiales, la víctima fue identificada como Fernando Javier Luquez, un vecino de Cipolletti.

El operativo de rescate del auto y del cuerpo incluyó la intervención de un equipo de buzos, que descendió al canal. Luego, se convocó al cuerpo médico forense para realizar las pericias correspondientes. La investigación para intentar determinar qué ocurrió con el conductor quedó en manos de la fiscal de turno, Daniela Ramírez.

Una tragedia similar

El primer día de este año, un bebé de un año falleció en un accidente ocurrido en la localidad rionegrina de Chimpay. El menor murió tras quedar atrapado en un auto Renault Sandero que volcó y cayó a un canal de riego. La víctima viajaba junto a sus padres, ambos menores de edad.

El conductor perdió el control del auto, despistó, volcó y luego cayó a un canal situado en la zona. Al llegar al lugar, el personal policial se encontró con la pareja, de 16 y 17 años respectivamente, que había logrado salir del vehículo por sus propios medios, y fue alertado de que el bebé permanecía atrapado en el auto.

El primer día de este año, un bebé de un año falleció en un accidente ocurrido en la localidad rionegrina de Chimpay. El menor murió tras quedar atrapado en un auto Renault Sandero que volcó y cayó a un canal de riego. Gentileza RNQN Noticias

Ante los frustrados intentos por encontrar a la víctima, las autoridades dieron aviso a los Bomberos Voluntarios, que dieron vuelta el auto y rompieron una ventanilla de una de las puertas laterales para observar el interior, sin poder localizar al bebé. Minutos más tarde, una mujer que se encontraba en la zona divisó un cuerpo flotando a aproximadamente unos 300 metros de donde se produjo el siniestro.

Tras ello, las autoridades sacaron al bebé del agua y rápidamente intentaron reanimarlo. Sin embargo, y pese a que el niño fue trasladado de urgencia a un centro de salud, falleció.