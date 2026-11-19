SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Un hombre de 31 años residente de la zona oeste de esta ciudad dio positivo para hantavirus y se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Zonal Ramón Carrillo. Las autoridades sanitarias activaron el protocolo epidemiológico, aislaron preventivamente a tres de sus contactos estrechos y avanzan en la investigación para precisar el lugar exacto del contagio.

El paciente ingresó a la guardia del hospital ayer a la tarde: presentaba fiebre, decaimiento, dolor corporal y síntomas compatibles con un cuadro gripal. Estaba así desde hacía cinco días.

Según detalló hoy a LA NACION el coordinador del área de Epidemiología del hospital zonal, el médico Rodrigo Bustamante, al momento de la consulta el hombre ya no presentaba una adecuada saturación de oxígeno. Ante la sospecha clínica de hantavirus, se procedió a su inmediato aislamiento y, tras confirmarse el diagnóstico mediante análisis de laboratorio durante la noche, se dispuso su pase a la Sala de Terapia Intensiva como medida de precaución para mantener un monitoreo permanente. “Se encuentra en terapia intensiva, pero estable por ahora”, indicó Bustamante.

Como el paciente estaba en condiciones de dialogar con el equipo médico, los profesionales realizaron la entrevista epidemiológica orientada a reconstruir la hoja de ruta de los últimos 45 días, lapso que corresponde al período máximo de incubación de la enfermedad.

Durante las semanas previas, el hombre estuvo recorriendo sectores del centro norte de Chile y la ciudad de Rosario. Por el momento no se ha podido precisar un sitio puntual de contagio, dado que los trayectos realizados se sitúan dentro de áreas donde habita el ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus), principal reservorio silvestre del virus.

El hantavirus es transmitido por un ratón colilargo y la variante patagónica se transmite también de persona a persona

Se identificó a un grupo de 3 contactos estrechos (familiares y allegados), dos de los cuales residen en Bariloche y uno en Chile. Todos ellos cumplen con el aislamiento preventivo de 21 días establecido por protocolo y, hasta ahora, ninguno ha presentado sintomatología.

El quinto caso anual

Este episodio constituye el quinto caso confirmado de hantavirus en la zona cordillerana en lo que va de 2026. El primero correspondió a un paciente de El Bolsón que evolucionó favorablemente y fue dado de alta. Durante el verano, un efectivo policial de 39 años falleció en Bariloche a causa de la infección.

En mayo, otro vecino de esta ciudad, de 45 años, contrajo el virus tras realizar tareas de desmalezamiento y limpieza en sectores de riesgo, logrando recuperarse tras ser internado en la UTI del Hospital Zonal.

Y en junio se diagnosticó a la pareja de ese paciente, que requirió asistencia en terapia intensiva y finalmente falleció. Ese caso encendió ciertas alarmas ya que los síntomas aparecieron fuera del plazo habitual de incubación.

El quinto caso de este año corresponde al joven de 31 años que actualmente permanece bajo observación médica.

Las autoridades sanitarias recordaron la importancia de mantener ventilados los ambientes cerrados, evitar el contacto con roedores y utilizar protección respiratoria al limpiar lugares deshabitados o con presencia de vegetación tupida.

El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, causada por el virus hanta, presente en la región andina. Se transmite a través de un roedor conocido en la zona como “colilargo”, que transfiere el virus a los humanos eliminándolo en la saliva, las heces y la orina. El contagio al humano se produce por inhalación del virus debido al contacto directo con roedores y sus excreciones.

El hantavirus puede presentarse con síntomas como gripe, fiebre, dolores musculares, náuseas, vómitos, dolores de cabeza y abdominales. Es importante señalar que la variante que circula en la Patagonia puede transmitirse de persona a persona.