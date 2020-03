El momento del traslado del primer paciente con coronavirus en la Argentina Crédito: Imagen de TV

Tras nueve días internado en el Sanatorio Agote del barrio porteño de Recoleta, Ariel, el primer caso de coronavirus en la Argentina, brindó una entrevista en la que declaró que se siente "bárbaro" y que se recupera rápidamente.

"Estoy bárbaro. Me siento re bien. Faltan unos días, pero sé que va a estar todo bien. Me levanto bien, los controles me dan bien, el alimento también bien, aunque no tengo el sushi, pero bueno, no pasa nada", bromeó el hombre, de 43 años, en diálogo con radio La Red, en referencia a un video suyo que se viralizó en el que pedía sushi en la clínica.

Ariel había regresado a la Argentina el domingo 1º de marzo desde Milán , Italia, donde había concurrido a una muestra. A las pocas horas se acercó a la clínica Suizo Argentina porque presentaba síntomas compatibles con el nuevo coronavirus Covid-19.

Luego de una serie de estudios de rutina, las autoridades sanitarias confirmaron que tenía la nueva cepa de coronavirus. "Me controlan cada tres horas, estoy perfecto. Me tratan de primera. Cuando entré tenía fiebre, dolor de garganta y tos... ahora estoy bien", dijo.

"Me recuperé rápido, al otro día de los síntomas ya estaba perfecto. Mañana me entregan otro hisopado, y ahí se va a ver si tengo el virus todavía. Calculo que tengo que quedar los 14 días de cuarentena, así que me quedarían cinco".

En la Argentina, actualmente hay 19 casos confirmados de coronavirus, y uno de ellos murió. En el mundo hay más de 118 mil infectados y alrededor de 4 mil muertos.