Habló el abogado de la familia del adolescente que mató a un compañero en Santa Fe: “Estaba bajo tratamiento psicológico”

Mientras avanza la investigación por el ataque ocurrido este lunes en una escuela de Santa Fe, el abogado del adolescente que mató a un compañero brindó detalles sobre su situación personal y el estado de la causa. “Estaba bajo tratamiento psicológico”, aseguró Néstor Oroño, defensor de la familia del menor, en diálogo con TN, y detalló que atravesaba un contexto familiar y emocional complejo.

Según explicó, el adolescente tiene antecedentes de intentos de suicidio y autolesiones. También señaló que era víctima de bullying, por lo que recibía tratamiento psicológico. Aclaró que el menor tenía un psicólogo, pero no un psiquiatra.

De acuerdo con el relato del abogado, el joven no presentaba conductas violentas previas. “Era una persona introvertida, que pasaba mucho tiempo frente a la computadora y tenía muy pocos amigos”, afirmó. Dijo que, según el padre del agresor, “no había signos de que fuera una persona agresiva”.

El entorno familiar

El defensor también hizo referencia a la situación familiar del adolescente. Señaló que sus padres están en proceso de separación y que su padre ya no vivía más en San Cristóbal, Santa Fe, sino que se había mudado a Entre Ríos.

“No tenía contacto físico con el padre porque estaba lejos”, dijo, y precisó que este lunes por la mañana, antes de que el menor iniciara un tiroteo en la escuela, habían hablado por teléfono.

Ian, el chico asesinado en la Escuela N° 40 "Mariano Moreno" de San Cristóbal en Santa Fe Instagram

El abogado también descartó que la escopeta utilizada perteneciera a la familia. En medio de las versiones que circularon, algunas indicaban que la escopeta era del padre y que él solía ir a cazar. “El arma no era del papá. No era aficionado a la caza. La certeza es que no fue entregada por él al menor”, afirmó. Cómo llegó a manos del adolescente es, según indicó, uno de los interrogantes centrales que aún deben esclarecerse.

La situación judicial

En relación con la causa, Oroño señaló que el adolescente será sometido a un proceso judicial en la provincia de Santa Fe, aunque no tendrá responsabilidad penal por el marco legal vigente: no será juzgado por el nuevo Régimen Penal Juvenil, que entrará en vigencia a mediados de septiembre.

“Todavía estaba vigente la antigua ley. Por lo tanto, esta persona no va a tener responsabilidad penal. Sí será sometida a proceso en la provincia de Santa Fe”, explicó el letrado.

La Escuela N°40 de San Cristóbal, donde ocurrió el tiroteo Marcelo Manera

No obstante, detalló que, entre las próximas 48 y 72 horas, se formalizará la atribución del hecho y se avanzará con medidas probatorias. “Se harán diligencias probatorias y se van a disponer medidas tutelares y educativas y su destino, que puede ser en un establecimiento abierto o cerrado”, destacó. Y añadió: “Está siendo trasladado a Santa Fe, a un establecimiento acorde adonde pueda ser alojado un chico de su edad”.

“La familia del menor está muy golpeada. No queremos subvertir los roles. Sabemos que la mayor tragedia es la de los que perdieron a un hijo. Pero, mas allá de que no tendrá consecuencias penales en este caso, queremos llegar a la verdad”, agregó.

Ian Cabrera, el chico asesinado por el agresor, tenía 13 años, los había cumplido el 2 de enero pasado. Su padre, Hugo Leandro Cabrera, es empleado de la Municipalidad de San Cristóbal. Cumple funciones en la dependencia donde entregan las licencias de conducir. Su madre se llama Mirian Núñez y es maestra jardinera.