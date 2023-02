Habló el abogado de una de las mujeres rusas embarazadas detenidas en el aeropuerto de Ezeiza

escuchar

Tras la decisión de Migraciones de deportar a tres mujeres embarazadas que llegaron a Buenos Aires desde Rusia, habló el abogado de una de ellas y afirmó que el argumento que el organismo nacional utiliza para no dejarlas entrar al país no existe. “A ellas les rechazan el ingreso con la excusa de ser falsas turistas, pero esa figura no existe en nuestra legislación”, explicó Christian Rubilar a LN+.

“Les rechazan el ingreso al país con la excusa de ser falsas turistas. Yo interpuse un habeas corpus y lo gané, porque la figura de falso turista no existe en nuestra legislación; la Cámara de Apelaciones estableció entonces que se deben aplicar la Constitución Nacional y la Ley de Migraciones”, indicó el letrado.

Al respecto, aseguró que esa figura “surge en el decreto 536 de 1945 y la Corte ya lo declaró inconstitucional en esa época, porque el falso turista podría aplicarse quizás en el derecho militar, pero es ridículo que le imputen esto a civiles en un país en el que no estamos en guerra y eso no está legislado”. Además, señaló: “Si vienen al país y quieren tener un hijo, significa que son habitantes; y si son habitantes, tienen los mismos derechos que un ciudadano”.

Rubilar cuestionó con firmeza que Migraciones mantenga detenidas en Ezeiza a las tres mujeres y dijo que el fenómeno por el cual vienen a tener a sus bebés a la Argentina es a raíz de una red mafiosa o delictiva de tráfico. Aunque detalló que no es el caso de su clienta porque no contrató los servicios de esos hombres, admitió que sí llegó al país siguiendo la información que provee un hombre en particular, que les promete la ciudadanía automática.

Por otra parte, aclaró que él es parte denunciante ante esa red: “En el habeas corpus denuncié cuáles son estas redes de tráfico que engañan, captan y buscan traer a estas mujeres prometiéndoles algo que no pueden obtener a cambio de 15 mil dólares. Y así las estafan”.

“Si uno denuncia un robo de su auto, no es detenido, es detenido el ladrón. En este caso es al revés”, aseguró Rubial, quien destacó que las mujeres son víctimas. “Eso no soluciona nada y están cometiendo delitos de privación ilegítima de libertad”, agregó.

Una de las mujeres que llegó de Rusia, varada en Ezeiza

Amparándose en el derecho internacional, Rubial afirmó que “la distinción entre la retención y el arresto era la distinción entre libres y esclavos en el derecho romano, y eso no es aceptable hoy en día. La Corte Interamericana determinó que retención y detención es lo mismo”. Así, advirtió que para ser retenida, su representada “debería ser imputada en una causa penal, pero no como víctima sino como criminal”, cuando en realidad ella “sí es víctima”.

Luego, el abogado especializado en migraciones, destacó que “no existe una ley que habilita el rechazo en frontera y no están en frontera. El artículo 18 de la Constitución Nacional establece que para que puedan arrestar a una persona debe haber una ley del Congreso Nacional o una orden de un juez y esta normativa lo que deroga es la esclavitud. Si a usted lo puede arrestar cualquiera porque se le ocurre, usted es esclavo y no se puede reestablecer la esclavitud por un memo interno de migración”.

Desde Migraciones informaron a LA NACION que a las mujeres se les prohíbe el ingreso al país porque no vienen con fines de turismo ya que no esa intención no se condice con la documentación que portan y con la que deberían portar a la hora de ingresar al país.

El estado de las mujeres extranjeras detenidas

Rubial dijo que “tener estas personas arrestadas sin orden judicial es un delito de privación ilegítima de la libertad con el agravante de violencia contra una mujer” ya que una de las jóvenes necesitaba tomar un medicamento diario para retener al bebé y no perder el embarazo y como sus equipajes habían sido confiscados, hacía tres días que no lo tomaba. Más tarde, a ravés del consulado, pudo volver a acceder a la medicación.

En cuanto a su defendida, dijo: “Ayer hacía frío en el aeropuerto y no tenía ni un bucito, no le dieron una frazada, nada. Hace tres días que está ahí arrestada en una sillita. Esto en la Argentina no puede pasar”. De acuerdo a las imágenes a las que accedió LN+, la joven se encuentra vestida con una remera y en uno de los lugares de estar de Ezeiza con una custodia sentada junto a ella.

Tras la invasión de Ucrania, el aislamiento al que fue sometida Rusia por las sanciones occidentales, y el reclutamiento de reservistas, cientos de mujeres rusas comenzaron a buscar un destino mejor para sus hijos y, según un artículo que publicó el diario británico The Guardian, la Argentina se convirtió en uno de los destinos favoritos para dar a luz en el país y “obtener la ciudadanía para el niño”.

