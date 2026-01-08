Un hombre tomaba un café en Palermo y le cayó una ventana de un cuarto piso en la cabeza

Un impactante hecho tuvo lugar en el barrio porteño de Palermo, cuando un hombre que desayunaba en una mesa ubicada sobre la vereda de una cafetería se vio sorprendido por el impacto de una ventana que cayó de un cuarto piso y lo golpeó en la cabeza.

Tal como muestran las imágenes tomadas por la cámara de seguridad de un edificio aledaño, la víctima recibió el golpe de un blindex que se desprendió de varios metros por encima de él. Fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) informaron a LA NACION que el hombre sufrió un traumatismo de cráneo y heridas cortantes en la cabeza y en parte del brazo.

El momento en que le cayó un vidrio en la cabeza a un hombre

El personal del servicio de salud se acercó al lugar —Ciudad de la Paz y Jorge Newbery— con su escuadrón de motos y, luego de brindar asistencia de urgencia, trasladó al hombre al Hospital Pirovano, en donde comprobaron que se encontraba fuera de peligro.

A su vez, fuentes de Seguridad porteña detallaron que el personal de la Comisaría Vecinal 14 B se desplazó hasta la cafetería en donde el hombre de 50 años sufrió el accidente. También indicaron que los Bomberos de la Ciudad subieron hasta el departamento del cual se desprendió el blindex, que se hallaba desocupado y con llave en poder del encargado, ya que el propietario reside en la provincia de Córdoba.

Por precaución, los efectivos retiraron la otra placa de blindex que había quedado en la ventana. Ahora, tomó intervención la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de la doctora Amanda Berstein.

Choque y muerte en Palermo

Un fatal siniestro vial se registró en el primer día del 2026 en el barrio de Palermo cuando chocaron un colectivo de la línea 166 con una moto. Por el hecho murieron dos personas, de acuerdo a lo que confirmó el SAME a LA NACION.

Choque en Juan B. Justo y Avenida Córdoba

El incidente ocurrió poco antes de las 8 de este jueves en Juan B. Justo y Avenida Córdoba. Personal del SAME montó un operativo en el lugar e indicó se produjo la colisión por causas que aún se desconocen. Las víctimas -dos hombres de 50 y 30 años- se cayeron de la moto y fueron atropelladas por la unidad de la línea 166.

Cuando los médicos llegaron al lugar, constataron el fallecimiento del conductor de la moto y de su acompañante debido a sus heridas. Por su parte, el chofer del colectivo fue asistido en una ambulancia a raíz de una crisis nerviosa.

Por otro lado, personal de la Policía de la Ciudad acudió a esa esquina y dispuso de un corte total de Juan B. Justo en ambas manos y de la Avenida Córdoba y Godoy Cruz para que trabajen Científica y Forense.