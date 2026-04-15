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Le decomisaron a un joven los alfajores que vendía para subsistir y rompió en llanto

Había usado sus ahorros para pagar los ingredientes, pero inspectores de la Ciudad le retiraron toda la mercadería cuando los ofrecía en la Costanera

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La Policía de la Ciudad le retiró la mercadería el lunes
La Policía de la Ciudad le retiró la mercadería el lunes

Inspectores porteños le confiscaron la mercadería a un vendedor ambulante el pasado lunes 13 de abril. Los funcionarios justificaron el procedimiento en la falta de habilitaciones municipales y controles de bromatología sobre los alimentos. El trabajador perdió su principal fuente de ingresos y se largó en llanto, secuencia que fue captada en video por la cámara de uno de los testigos.

El hecho ocurrió en la zona de Costanera Sur, donde el hombre solía vender sus alimentos, y fue registrado por un transeúnte que pasaba por el lugar. La grabación muestra el momento en que los agentes confiscan el tupper en el que el joven transportaba los alfajores y cómo se desarrolló todo el operativo policial.

El joven no pudo evitar el llanto al perder sus ahorros.
El joven no pudo evitar el llanto al perder sus ahorros.

La gran difusión que las imágenes tuvieron en la red social X provocó un debate digital sobre el accionar que deberían tener las autoridades en estos casos. Una gran cantidad de usuarios defendió la necesidad de trabajar del vendedor para cubrir sus necesidades y criticaron la rigidez de la medida.

La reacción de la comunidad digital derivó en un pedido de colaboración para el joven, con algunos perfiles que incluso comenzaron una búsqueda del hombre para organizar una colecta de dinero.

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