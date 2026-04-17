Cuándo es el paro aéreo de ATE que afectará los vuelos en la Argentina

Este martes 21 de abril se llevará a cabo un paro aéreo que afectará los vuelos en la Argentina durante toda esa jornada. Se trata de una medida de fuerza que llevan a cabo los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que están afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en rechazo a los recortes en la estructura estatal y en reclamo por la reapertura de las negociaciones paritarias en la administración pública nacional.

El martes 21 de abril habrá un paro nacional de ATE ANAC Nicolás Suárez

Según se informó a través de un comunicado, el miércoles pasado la Coordinación Nacional de ATE en la ANAC confirmó que “se sumará al paro establecido por el sindicato a nivel nacional”. A su vez, subrayó que “profundizará su Plan de Lucha ante la falta de voluntad política para resolver el conflicto salarial en el sector”.

Además, se informó que en esta fecha se llevará a cabo una movilización a Aeroparque. La concentración arrancará a las 12 desde la avenida Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero.

ATE anunció una movilización a Aeroparque en el contexto de un paro aéro nacional Instagram

Qué reclama ATE ANAC con el paro aéreo

Se trata de un reclamo salarial que llevan adelante los trabajadores de ATE ANAC, quienes advirtieron que el Gobierno “no tiene voluntad política para resolver el conflicto en el sector que sostiene el funcionamiento del sistema aeronáutico”. “El Gobierno no cumplió con la conciliación obligatoria. Avanzaremos con las medidas de fuerza, ya que nos encontramos en libertad de acción para continuar con nuestro Plan de Lucha en defensa de los derechos de las y los trabajadores. Durante este proceso quedó en evidencia que el Gobierno nunca tuvo como objetivo resolver el conflicto sino, una vez más, perjudicar a quienes sostenemos el funcionamiento del sistema aeronáutico”, expresaron.

El reclamo de ATE ANAC en el paro nacional ATE

Dado que se cumplió el plazo de la conciliación obligatoria que fue dictada luego de que ATE había informado una medida de fuerza el pasado marzo, el sindicato señaló que el Gobierno “intentó cercenar con una normativa para impedir el derecho a la protesta”, incluso cuando el gremio acató la medida. Es por ello que retoma “el camino de la lucha” para lograr una solución a los reclamos en la ANAC. Entre ellos, se incluye el pedido de que se cumpla el acuerdo de pago de una suma no remunerativa y que la misma sea actualizada según la última paritaria.

“Desde nuestra organización hemos sostenido en todo momento el espíritu de diálogo y conciliación, cumpliendo con cada una de las instancias y evitando profundizar el conflicto. Sin embargo, del otro lado no hubo voluntad política alguna de encontrar soluciones”, remarcaron desde ATE ANAC.