Incendio en el sauna de un hotel de Palermo: tres personas fueron trasladadas al hospital

Un hotel de Palermo, ubicado en Lafinur entre la calle Juan Francisco Seguí y Avenida del Libertador, sufrió un incendio este viernes al encenderse las paredes del sauna de su spa. Cuatro huéspedes resultaron heridos y tuvieron que ser atendidos por personal del SAME, que ordenó el traslado de tres de ellos al Hospital Rivadavia por inhalación de humo.

Personal de la Policía de la Ciudad informó a LA NACION que las llamas surgieron en el subsuelo, donde se encuentra el sector de relajación. Los Bomberos de la Ciudad ya lograron extinguir el foco, que afectó principalmente las superficies de madera, y la Comisaría Vecinal 14 C, ubicada en República Árabe Siria, quedó a cargo del caso.

El SAME desarrolló un operativo con 8 móviles en Lafinur y Libertador.

El edificio quedó completamente vacío luego de que los ocupantes fueran evacuados de forma preventiva, cuando los empleados detectaron la densa columna de humo que invadió distintos sectores del hotel.

Los médicos del sistema de emergencias atendieron a los afectados sobre la calle Lafinur: un joven de 26 años sufrió un cuadro de broncoespasmo derivado del contacto con los gases. Una mujer de 35 años y un hombre de 44 años completaron la lista de evacuados hacia el Hospital Rivadavia para su monitoreo clínico, ambos por inhalación de humo.

El operativo estuvo integrado por ocho móviles —gran parte de ellos ambulancias— frente al hotel para asistir a los involucrados en el incidente. Los profesionales evaluaron a un cuarto empleado en las inmediaciones del edificio, pero no necesitó internación posterior.

La Policía de la Ciudad custodió el perímetro mientras los brigadistas ventilaron cada uno de los pisos para asegurar el retorno de los huéspedes.

El spa del hotel, donde se habría iniciado el incendio. (Imágen: AWWA)

Otro accidente en la Ciudad

Una cañería de agua colapsó este viernes por la mañana en la intersección de las calles Peña y Billinghurst. El desperfecto generó un gran chorro de varios metros de altura que inundó la calzada. Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) informó que el daño sucedió cuando operarios de la empresa Edenor trabajaban sobre la vereda. El exceso de agua ingresó en la sala de máquinas de un edificio lindero y afectó a diversos vecinos de la zona.

Un caño se rompió en Recoleta: inundación y tránsito cerrado

Los técnicos de la empresa a cargo del sistema interrumpieron el servicio en las viviendas cercanas para facilitar el arreglo de la red distribuidora. Bomberos de la Ciudad y efectivos de la Comisaría bloquearon el tránsito vehicular y delimitaron un área de seguridad. La circulación ya se encuentra habilitada en su totalidad.