Buscan a una pareja de cordobeses que viajó a Mar del Plata por trabajo

Melisa Martínez y Pablo Arévalo desaparecieron luego de viajar a Mar del Plata para trabajar durante la temporada de verano y sus familiares aseguran que no tienen noticias de ellos desde febrero. La pareja dejó de responder mensajes, llamadas y consultas en redes sociales, mientras crece la preocupación de su entorno por la falta de información sobre su paradero.

Los familiares intentaron radicar una denuncia en Córdoba, provincia de donde son oriundos, pero denunciaron dificultades para iniciar el trámite, según reportó el medio marplatense 0223. El yerno de Martínez afirmó que en una dependencia policial les indicaron que debían realizar la presentación en Mar del Plata.

De acuerdo con el relato difundido por su círculo cercano, la pareja había viajado a la ciudad balnearia para conseguir trabajo durante los meses de verano. Sin embargo, la familia señala que hace un tiempo dejaron de mantener contacto con sus allegados y tampoco registraron actividad en redes sociales.

La pareja constituida por Melisa Martínez y Pablo Arévalo había viajado para trabajar en Mar del Plata durante la temporada de verano Vía País

La madre de Martínez acudió a una unidad policial cordobesa para denunciar la desaparición, aunque, según sostuvo la familia, no le tomaron la presentación. Los allegados cuestionaron esa respuesta y reclamaron que se active la búsqueda.

Además, en declaraciones reproducidas por el medio local, el yerno de la mujer aseguró que Arévalo tenía problemas con una persona que presuntamente lo había amenazado de muerte y lo estaba buscando. Ese antecedente elevó la preocupación de la familia ante la pérdida total de contacto.

Otro incidente en marco del Plata: “Si abrís el local, te matamos”

El pasado 30 de abril, LA NACION informó que cuando un comerciante llegó a su local, ubicado en Mar del Plata, se encontró con una pintada sobre la persiana del negocio. “El rojo de la pintura elegida para escribir la frase sobre la persiana metálica baja del supermercado a punto de abrir no es casual: entre comerciantes de origen chino tiene relación con la sangre y representa un peligro cierto", señaló.

“Si abre un local aquí, atenerse a las consecuencias”, interpretaba el traductor que usaron los policías al tomar el caso. “Si abrís el local, te matamos”, lo tradujo, a su manera, el denunciante, un comerciante que había quedado en la mira de la llamada “mafia china”, que a fuerza de estas amenazas extorsivas elimina la competencia o consigue dinero a modo de “protección”.

Las pintadas amenazantes, hechas con aerosol rojo

La investigación avanzó pronto porque los responsables no jugaron a las escondidas a la hora de conseguir su objetivo: acompañado de un ayudante, el ahora imputado fue en persona al local situado en Fleming 41 −a metros de la avenida Juan B. Justo y 20 cuadras del puerto− y, aerosol en mano, dejó la cruda advertencia coactiva.

Detectives del Gabinete de Extorsivos de la Dirección de Investigaciones (DDI) de Mar del Plata rastrearon una camioneta Toyota Hilux SW4 negra tras analizar videos de las cámaras de seguridad de la zona. Así identificaron a Ni Fei, de 38 años, y a Liao Deping, de 36, como los presuntos responsables de la intimidación.

A ambos sospechosos los encontraron juntos en un supermercado de similares características que hace tiempo funciona a unos 600 metros del que recibió la amenaza. Según trascendió, entre colegas chinos habría un acuerdo tácito de mantener una distancia mínima entre comercios para reducir la competencia. En este caso no se habría respetado.