Habló la mamá de Esmeralda, la niña desaparecida en Córdoba: “Soy muy responsable con mis hijos, yo los cuido como nadie”.

Hace más de 15 horas que nada se sabe de Esmeralda Pereyra López, una niña de 2 años cuyo rastro se perdió cuando estaba en su casa junto a su mamá Tania, en la ciudad cordobesa de Cosquín. “Alguien me sacó a mi hija”, dijo la joven madre en medio del fuerte operativo que se desarrolla en la provincia bajo la Alerta Sofía.

Tania López explicó que tanto ella como sus hijos viven en la vivienda de sus padres. “La verdad es que no sé qué pasó con mi hija. No sé, para mí se la llevaron”, dijo la mujer de 24 años en diálogo con TN. “Soy una mamá muy responsable con mis hijos; los cuido como a nadie”, agregó. Según relató, la niña desapareció mientras ella se encontraba dentro de la casa. “Entré a servirle la comida, la busqué y ya no estaba. Salí y no la vi por ningún lado”, detalló.

La mujer indicó que, minutos antes, la pequeña jugaba con su hermano de 6 años en una habitación. “No presté atención a que la puerta del patio estaba abierta”, señaló. Ese acceso da al exterior de la vivienda. “Fue un segundo. Yo la había cambiado, le había sacado el pañal. No sé si se la llevaron por el patio o por la puerta de adelante”, describió.

ALERTA SOFÍA



Buscamos a Esmeralda Marisa Pereyra López, de 2 años.



Fue vista por última vez el 18 de marzo de 2026 en el barrio San José Obrero, en la ciudad de Cosquín, Córdoba. pic.twitter.com/szt4fkgmgY — Policía Federal Argentina (@PFAOficial) March 19, 2026

Al advertir la ausencia, López salió a la calle en estado de desesperación y pidió ayuda a los vecinos. En ese contexto, algunos mencionaron que horas antes un circo se había instalado a pocas cuadras y que luego se retiró del lugar.

“Los vecinos me están diciendo que mi hija está en ese circo, pero yo no puedo hacer nada. La policía me dice que ya están ahí investigando, pero que no vieron nada sospechoso, pero a mí me gustaría ir y verlo yo también”, acotó.

"Pienso que se la han llevado": activaron el alerta Sofía por una nena desaparecida en Córdoba

Qué es la Alerta Sofía

El Alerta Sofía es un sistema de comunicación de emergencia rápida para el reporte de desapariciones de menores, en situaciones que presenten un alto riesgo inminente sobre su integridad física y/o biopsicosocial y, como tal, constituye una herramienta que pretende aumentar las capacidades de búsqueda y recupero de niñas, niños y adolescentes desaparecidos.

Habló la mamá de Esmeralda, la niña desaparecida en Córdoba: “Soy muy responsable con mis hijos, yo los cuido como nadie”.

Este mecanismo se llama Sofía en alusión al caso de desaparición de Sofía Herrera y es similar al modelo norteamericano de alerta conocido como “Alerta AMBER”.

La coordinación del Programa de la Alerta Sofía se encuentra a cargo del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), del Ministerio de Seguridad de la Nación. El 25 de noviembre de 2019, el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, firmó el acta de cooperación con el Ministerio de Seguridad de la Nación, por medio de la cual este organismo pasó a formar parte del “Programa Alerta Sofía”.