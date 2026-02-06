Habló la mujer que armó un acuario en su casa que provoca filtraciones y genera quejas de los vecinos

En las últimas horas habló la dueña de la casa que tiene un acuario “casero” que generó quejas entre los vecinos de un barrio de Mar del Plata por filtraciones de agua que llegan hasta el ascensor de un edificio. La mujer y su familia aseguraron que el cuerpo de agua nunca rebalsó y que un vecino amenazó con matar a los peces, que sirven de terapia para su hijo con autismo.

“Nos están difamando porque no es verdad, no tengo agua en ningún lado. Está gente tiene problemas edilicios propios”, dijo la mujer en medio de la polémica.

En diálogo con el medio marplatense 0223, agregó: “Yo tengo un estanque que lo sabe todo el mundo, porque tengo un hijo discapacitado con autismo”.

Además, denunció ante la Justicia que recibió amenazas por parte de un vecino con envenenar a los peces. “Nunca se cambia el agua del estanque por su PH, el agua se recicla. Cuando se conoció el video, yo lo invité al señor a pasar y solo amenazaba, mientras mi hijo con autismo estaba tirado en el piso convulsionando. Por eso mi [otro] hijo pide disculpas por su reacción“, cerró.

Tiene un acuario en su casa, lo rebalsó, inundó un edificio y amenazó a los vecinos

La polémica ocurre en un edificio ubicado sobre la avenida Félix Camet al 190, en el barrio La Perla. Los vecinos de allí denunciaron que sufren filtraciones de agua provenientes de esta casa cada vez que rebalsa una pileta que es utilizada como estanque de peces.

De acuerdo con el testimonio de uno de los vecinos, los dueños del terreno contiguo llena “un acuario de grandes dimensiones” ubicado en el fondo de su vivienda, lo que genera filtraciones hacia el subsuelo del edificio afectado. “Este vecino se pone a llenar un acuario gigante en el fondo de su casa, el agua se filtra por el terreno y se mete en nuestro subsuelo, inundando la cochera”, explicó en declaraciones al medio local 0223.

Los residentes expresaron su preocupación por los posibles daños estructurales que podrían producirse a raíz de las filtraciones. Sostienen que el problema podría evitarse con un sistema que impida el rebalse del agua.

De acuerdo con los denunciantes, los reclamos al propietario del predio derivaron en episodios de agresividad. En un video al que tuvo acceso el medio marplatense se escuchan amenazas dirigidas a los vecinos que se acercaron a reclamar. “Te voy a romper la cabeza, la c…”, se escuchó decir en el video por el que la dueña en las últimas horas pidió disculpas.