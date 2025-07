Habló la primera argentina que viajará al espacio en 2027: “Asumí desafíos fuera de mi zona de confort”

Noel de Castro fue seleccionada la semana pasada por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la Secretaría de Ciencia para viajar al espacio en 2027, en una misión liderada por Axiom, una empresa privada estadounidense que busca llevar aspirantes a astronautas a la Estación Espacial Internacional. La ingeniera biomédica graduada en la Universidad Favaloro, que se convertirá en la primera argentina en cumplir un objetivo de esta magnitud, habló con LA NACION.

Nacida en la provincia de Salta en 1997, De Castro siempre soñó con llegar más allá de las nubes, explorar el espacio exterior y ver el planeta desde otra perspectiva. Su interés por el universo no surgió por influencia familiar, sino que se despertó durante su carrera de grado.

Noel de Castro, será la primera astronauta argentina

“Siempre me interesaron las ciencias y la tecnología. A medida que avanzaba en Ingeniería Biomédica, entendí que existía una conexión directa entre esa disciplina y la exploración espacial, especialmente en lo relacionado con la salud humana en ambientes extremos”, recordó. Por eso, tras finalizar sus estudios en Buenos Aires, se trasladó a Florida, Estados Unidos, para cursar una maestría en Ingeniería Aeroespacial en la Embry-Riddle Aeronautical University.

Según De Castro, no solo lo imaginó, sino que también trabajó incansablemente para hacerlo realidad. “Desde que comprendí que era posible aportar al ámbito espacial desde mi formación en ingeniería, tomé decisiones concretas: estudié, me capacité, busqué oportunidades y asumí desafíos fuera de mi zona de confort. Esto no llegó por casualidad, sino como resultado de años de preparación y esfuerzo sostenido”.

Noel de Castro soñó con este momento desde que es muy chica y gracias a su esfuerzo y un acuerdo con los organismos espaciales nacionales, será la primera argentina en el espacio (Fuente: Instagram/@noel.decastro)

Esta oportunidad surgió luego del acuerdo firmado entre los organismos nacionales y Axiom, con el objetivo de llevar la bandera argentina al espacio. “No se trata solo de un vuelo simbólico, sino de una ocasión para impulsar la ciencia, la educación y la representación. Estamos trabajando para que esta misión tenga impacto en el país, desde la formación de nuevos profesionales hasta la inspiración de las futuras generaciones”, remarcó.

Desde 1991, con la creación de la CONAE, Argentina desempeñó un papel clave en el desarrollo tecnológico espacial, posicionándose como referente en la región y en el mundo. Actualmente, no solo realiza investigaciones en el área, sino que cuenta con ocho satélites de producción nacional en órbita, los cuales mejoraron las telecomunicaciones y el monitoreo de sectores productivos y climáticos.

La joven argentina es Ingeniera Biomédica y realiza una maestría en Ingeniería Aeroespacial en Florida (Fuente: Instagram/@noel.decastro)

La misión, denominada PAM (Private Astronaut Mission) y con destino a la Estación Espacial Internacional, está prevista para no antes de 2027. Cada módulo tiene capacidad para transportar a cuatro astronautas, y De Castro será una de las representantes de América Latina. A pesar del respaldo de los organismos nacionales, señaló: “Cada asiento requiere un enorme apoyo, tanto técnico como económico, y por eso estamos en pleno proceso de construcción de alianzas que lo hagan posible”.

Mientras finaliza su maestría, la ingeniera ya comenzó el entrenamiento específico para convertirse en astronauta. Algunas de las actividades que realiza incluyen vuelos parabólicos, hipoxia, buceo, supervivencia, simulaciones EVA, entre otras. “La preparación es intensa, tanto física como mentalmente, pero también profundamente motivadora. Todo el tiempo estás al límite, pero sabiendo que vale la pena”, explicó.

Noel de Castro viajará al espacio con el fin de inspirar a los más jóvenes a estudiar carreras afines a la investigación espacial (Fuente: Instagram/@noel.decastro)

El viaje de Noel de Castro tiene como propósito inspirar a más jóvenes a proyectar y concretar estudios vinculados con las ciencias, especialmente aquellas relacionadas con el espacio. “El camino es duro, sí, pero no hay nada más valioso que luchar por un sueño genuino”, destacó.

Y dejó un mensaje para quienes aspiran a seguir sus pasos: “Estudien, fórmense, pregunten, rodéense de personas que los impulsen. Y recuerden que no necesitamos pedir permiso para soñar: necesitamos decidirnos a hacerlo realidad. Argentina tiene talento de sobra para estar en el espacio, solo tenemos que creerlo y trabajar para lograrlo”.