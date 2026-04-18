Lluvia de meteoros Líridas: cuándo es y el mejor momento para verla en abril de 2026

Los amantes de la astronomía podrán ver este mes de abril la lluvia de meteoros Líridas, uno de los eventos más antiguos registrados. El fenómeno se origina por fragmentos del cometa C/1861 G1 Thatcher, que al ingresar a la atmósfera generan destellos luminosos conocidos como “estrellas fugaces”.

¿Cuándo será el mejor momento para ver las Líridas?

El pico de actividad de esta lluvia de meteoros de abril se registrará entre la noche del 21 y la madrugada del 22.

El pico de actividad será entre la noche del 21 y la madrugada del 22 de abril NASA

Las horas previas al amanecer tienen las mejores condiciones de observación, porque el punto radiante, desde donde parecen originarse los meteoros, alcanza su mayor altura en el cielo, precisó Space.com.

Desde las dos de la madrugada se inicia el período más favorable y la visibilidad disminuye conforme se acerca la salida del sol.

Las condiciones de observación y visibilidad de las Líridas

El evento de 2026 contará con condiciones favorables. La luna se ocultará poco después de la medianoche, lo que dejará cielos oscuros durante el período de mayor actividad, de acuerdo con Space.com.

La fase lunar será creciente, con cerca del 27% de iluminación. Esto permitirá una visibilidad óptima en ausencia de nubosidad.

En promedio, la lluvia producirá entre 15 y 20 meteoros por hora en cielos despejados. En algunos casos poco frecuentes, pueden registrarse aumentos repentinos de actividad que elevan la tasa hasta cerca de 100 meteoros por hora.

El punto radiante de las Líridas se ubica en la constelación de Lyra, cerca de la estrella Vega, una de las más brillantes del cielo nocturno en esta época del año.

Sin embargo, no conviene fijar la vista directamente en ese punto, ya que los trazos más largos suelen aparecer en otras zonas del cielo.

¿Qué provoca la lluvia de meteoros Líridas?

El fenómeno ocurre cuando la Tierra atraviesa una corriente de partículas del cometa Thatcher, que completa una órbita alrededor del Sol cada 415 años.

Al ingresar a la atmósfera terrestre a gran velocidad, estas partículas se calientan y se desintegran, lo que produce los destellos visibles desde la superficie.

¿Cómo observar mejor la lluvia de meteoros?

La observación de las Líridas no requiere equipos especiales. Basta con mirar el cielo en un entorno oscuro y con paciencia. Para mejorar la experiencia se debe:

Buscar un lugar alejado de la luz artificial.

Permitir que la vista se adapte a la oscuridad durante al menos 20 minutos.

Observar una porción amplia del cielo sin concentrarse en un solo punto.

Mantener una posición cómoda para sostener la observación.

El punto radiante está en la constelación de Lyra, cerca de la estrella Vega NASA

Un fenómeno documentado durante siglos en distintas culturas

Las Líridas han sido registradas en distintas civilizaciones a lo largo de más de 2700 años.

Según datos de la NASA, astrónomos chinos registraron observaciones destacadas en los años 687 a.C. y 15 a.C.

En 1803, en Richmond, Estados Unidos, testigos describieron una lluvia de meteoros que se asemejaba a cohetes en el cielo. Un reporte de la época indicó que, en la madrugada, los destellos parecían caer desde todos los puntos del firmamento en gran cantidad.

A su vez, se registraron eventos similares en 1922 en Grecia, en 1945 en Japón y en 1982 en Estados Unidos.