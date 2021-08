Hallan la variante delta de coronavirus en aguas cloacales de Córdoba e investigan si hay circulación comunitaria

CÓRDOBA.— Investigadores del Instituto de Virología José María Vanella encontraron la variante delta en la planta de tratamiento de aguas cloacales de Bajo Grande, a 25 kilómetros de la ciudad de Córdoba pero, hasta el momento, no implica que haya circulación comunitaria de la cepa. “Estamos profundizando la investigación”, afirmaron a LA NACION fuentes del Ministerio de Salud.

Desde el inicio de la pandemia, el Vanella hace un monitoreo ambiental de SARS-CoV-2 en las aguas cloacales y así se buscan proyectar con anticipación escenarios epidemiológicos. Para el hallazgo de la delta se empleó la técnica de identificación de variantes en tiempo real con la que cuenta Salud hace unas semanas. Una vez a la semana se toman muestras.

El epidemiólogo y asesor de la Provincia, Hugo Pizzi, aclaró: “[El hallazgo] quiere decir que está pero no tenemos una explosión epidemiológica que encuentran las virosis”.

“Lo primero que sale es el virus por materia fecal. Cuando es por ese medio no falla la detección del virus. Se hace una vigilancia epidemiológica”, agregó. Enfatizó que el virus está identificado, secuenciado “pero no se puede decir que está circulando; no hay concentraciones”.

Los especialistas coinciden en que hay una “posibilidad” de circulación comunitaria pero que se debe vincular también con la detección de casos sin nexo epidemiológico, entre otros factores.

En Córdoba, hasta ayer, se identificaron en total 78 casos de Covid-19 correspondientes a la cepa delta. El brote más importante fue el de 33 casos derivado del hombre que regresó de Perú y no se aisló (en ese conglomerado murió él y una mujer); al que se suma otro cuyo nexo se está investigando con una decena de contagios y en el que no habría vínculo con viajes. En Deán Funes se analiza otro contagio similar.

En Córdoba hay 2.334.018 personas vacunadas con primeras dosis y 1.304.078 ya tienen el esquema completo de inmunización; el nivel de ocupación de camas críticas para adultos Covid-19 es de 19,1% y, de ese grupo, con asistencia respiratoria mecánica está 22,2%.