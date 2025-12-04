Hallaron muerto al policía que había caído en el río Paraná tras un accidente con su lancha

A más de un mes de su desaparición, encontraron muerto al policía de 39 años que había caído a las aguas del río Paraná tras sufrir un accidente con su lancha. El cuerpo fue hallado por una persona que dio aviso a las autoridades, en frente de la localidad de Capitán Bermúdez, en Santa Fe.

Se trata del exsubcomisario Gustavo Fabián Ibarra, que era buscado desde el accidente que sufrió el 22 de octubre. Sin embargo, tras semanas de rastrillaje por parte de Prefectura Naval Argentina, fue un pescador quien finalmente se topó con el cadáver en una zona conocida como el Banquito de los Rodríguez, a la altura del kilómetro 438 del río, según informó Cadena 3.

El hombre vio el cuerpo flotando y enseguida se puso en contacto con las autoridades, que, tras recuperarlo con el aval del fiscal federal de San Lorenzo, Agustín Mori, pudieron rescatarlo y trasladarlo a la morgue de Rosario para su posterior identificación.

Las averiguaciones de la identidad requirieron la participación de los familiares. No obstante, como consecuencia del avanzado estado de descomposición, en un principio, la identificación se complicó.

Sin embargo, hubo varias coincidencias con el subcomisario desaparecido que ayudaron a confirmar que se trataba del hombre desaparecido. Entre ellas, la edad, la contextura, la falta de tatuajes y perforaciones, y en especial una cicatriz en su pierna izquierda, según informó el mismo medio rosarino.

Más tarde, con fichaje dactiloscópico, se terminó de confirmar la triste noticia. Pese a haberse encontrado el cuerpo, la investigación sobre la causa de la muerte y qué causó el accidente fatal, sigue en curso.

Ibarra, había nacido en Rosario y se había desempeñado en el cargo de subcomisario de la Policía de Santa Fe, pero en la actualidad estaba condenado a dos años de prisión en suspenso tras un juicio abreviado, según consignó El Litoral.

Anteriormente, había sido detenido en Villa Gesell por tenencia ilegal de un arma de 9 mm y por llevar dinero en efectivo y cheques, aunque recuperó la libertad tras un acuerdo judicial.