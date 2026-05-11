Hantavirus: confirman tres nuevos casos entre los evacuados del crucero

Tres personas repatriadas del crucero Hondius dieron positivo a la infección o presentaron síntomas compatibles con hantavirus en las últimas horas, en el marco del operativo internacional desplegado tras el brote detectado a bordo de la embarcación, que ya dejó tres muertos y más de mediadocena de infectados. Se trata de una mujer francesa cuyo estado se agravó y de dos ciudadanos de Estados Unidos, uno con resultado positivo sin síntomas y otro con manifestaciones leves.

Los casos se conocieron luego de que los pasajeros comenzaran a regresar a sus países tras el desembarco realizado el domingo en Tenerife, en las Islas Canarias, donde el buque permanecía fondeado. El operativo incluyó estrictas medidas sanitarias, con personal equipado con trajes de protección completa y mascarillas respiratorias para el traslado hacia aeronaves militares y gubernamentales.

La paciente francesa había sido evacuada junto a otros cuatro compatriotas. Según informó la ministra de Salud de Francia, Stéphanie Rist, presentó síntomas durante el vuelo hacia París y su cuadro empeoró durante la noche, ya en el hospital. En paralelo, las autoridades sanitarias de Estados Unidos indicaron que uno de los 17 pasajeros repatriados hacia Nebraska dio positivo por la cepa Andes del virus, aunque permanece asintomático, mientras que otro registró síntomas leves.

Hantavirus : une Française rapatriée positive au virus, 22 cas contacts identifiés, annonce la ministre de la Santé Stéphanie Rist.

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En ambos casos se dispuso el aislamiento y la evaluación en centros especializados. El pasajero con resultado positivo fue derivado a una unidad de biocontención, mientras que el resto del grupo será monitoreado en una instalación federal de cuarentena con controles periódicos para determinar posibles contactos estrechos y riesgos de transmisión.

El brote detectado en el Hondius, un crucero de bandera neerlandesa que había zarpado desde Ushuaia, encendió alertas internacionales tras confirmarse tres muertes: una pareja de Países Bajos y una ciudadana alemana. El barco llevaba más de 140 personas de distintas nacionalidades cuando comenzaron a registrarse cuadros respiratorios graves.

Un avión con pacientes evacuados del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, aterriza en el aeropuerto de Bourget, en el norte de París, allí viajaba la mujer que dio positivo y está hospitalizada Thibault Camus - AP

Hasta el desembarco en Canarias, las autoridades sanitarias habían indicado que no se habían detectado síntomas entre los pasajeros que aún permanecían a bordo. Sin embargo, los nuevos diagnósticos se confirmaron tras los traslados internacionales, lo que motivó el refuerzo de los protocolos de control en los países de destino.

El Ministerio de Salud de España defendió el procedimiento aplicado y aseguró que se adoptaron “todas las medidas necesarias” para evitar contagios durante la evacuación. Según precisaron, la mujer francesa comenzó a sentirse mal durante el vuelo y no mientras estaba en el barco, y el pasajero estadounidense que luego dio positivo tampoco presentaba síntomas durante una escala previa.

La operación en Tenerife permitió evacuar a 94 personas de 19 nacionalidades, mientras que los últimos pasajeros fueron trasladados en vuelos hacia Países Bajos y Australia para completar la repatriación. Tras finalizar el operativo, el buque prevé regresar a los Países Bajos con una tripulación reducida y será sometido a un proceso de desinfección.

El hantavirus es una enfermedad poco frecuente que suele transmitirse a través de excrementos de roedores. No obstante, la variante Andes, identificada en este brote, puede contagiarse entre personas en situaciones excepcionales de contacto estrecho. El período de incubación puede extenderse entre una y ocho semanas, lo que obliga a mantener vigilancia sanitaria prolongada.

La Organización Mundial de la Salud recomendó el seguimiento activo de todos los pasajeros del crucero, con controles diarios que pueden realizarse en sus domicilios o en centros especializados. También se sugirió la implementación de cuarentenas preventivas, que en algunos casos podrían extenderse durante 42 días desde la última posible exposición.

A pesar de la evolución del brote, las autoridades sanitarias internacionales insistieron en que el riesgo para la población general es bajo y que no se trata de un escenario comparable con la pandemia de Covid-19.

El mensaje del capitán del Hondius

En paralelo, esta mañana se conoció el primer mensaje del capitán del buque, Jan Dobrogowski, que difundió un video dirigido a los pasajeros, la tripulación y sus familias tras las semanas atravesadas a bordo, marcadas por la emergencia sanitaria y la incertidumbre.

Agradeció especialmente la “paciencia, disciplina y amabilidad” demostradas durante la travesía, y destacó el comportamiento de quienes se encontraban en el barco en un contexto sin posibilidad de asistencia inmediata en alta mar.

El capitán remarcó que, además de la resistencia esperable en este tipo de expediciones, observó “unidad, cuidado mutuo y fortaleza” entre pasajeros y tripulantes, incluso en momentos críticos.

También reconoció el desempeño de la tripulación, a la que calificó por su “valentía y compromiso” frente a situaciones complejas, y aseguró que no hubiera podido atravesar el episodio con un grupo mejor preparado.

Ambulancias que trasladaban a pasajeros franceses del MV Hondius, donde se detectó un brote de hantavirus, salen del aeropuerto de Le Bourget tras el aterrizaje del vuelo de repatriación, en las afueras de París XAVIER GALIANA - AFP

En otro tramo de su mensaje, expresó que los pensamientos estaban centrados en las personas fallecidas y en sus familias, y advirtió sobre el impacto que puede tener la difusión de imágenes o información fuera de contexto en medio de una situación sensible.

Finalmente, Dobrogowski señaló que la responsabilidad del barco no concluyó con la llegada a puerto y pidió respeto por la privacidad de los pasajeros y los tripulantes, al tiempo que manifestó su deseo de que todos puedan regresar a sus hogares en buen estado de salud.

El mensaje completo del capitán

“Queridos pasajeros, querida tripulación, familiares en sus casas y todos los que siguen esta situación. Mi nombre es Jan Dobrogowski y soy el capitán del buque de expedición polar Hondius.

Quise tomarme este momento para agradecer a cada uno de los pasajeros y miembros de la tripulación a bordo, así como a nuestros colegas en tierra. Las últimas semanas han sido extremadamente difíciles para todos, como ustedes saben.

Lo que más me conmovió fue su paciencia, su disciplina y también su amabilidad; la amabilidad que han demostrado unos con otros en todo momento.

En el mar dependemos unos de otros. No hay servicios de rescate disponibles de manera inmediata para acudir en ayuda en caso de emergencia. La capacidad de resistir es, en cierto modo, una cualidad esperable, pero esta vez vi mucho más que eso. Vi cuidado mutuo, unidad y una fortaleza silenciosa entre todos a bordo, tanto pasajeros como tripulación.

Los vuelos de repatriación para los casi 150 pasajeros a bordo del barco, impactado por un brote mortal de hantavirus, comenzaron cuando los pasajeros y parte de la tripulación fueron trasladados a tierra en embarcaciones más chicas y luego en micro hasta el aeropuerto, para finalmente regresar a sus países tras semanas en el mar JORGE GUERRERO - AFP

Debo destacar a mi tripulación por el coraje y la entrega desinteresada que demostraron una y otra vez en los momentos más difíciles. No podría haber imaginado atravesar estas circunstancias con un grupo mejor de personas, entre pasajeros y tripulantes.

Lo más importante: nuestros pensamientos están con quienes ya no están. Nada de lo que diga aliviará esa pérdida. Pero quiero que sepan que están con nosotros cada día, en nuestros corazones y en nuestros pensamientos.

En una situación como esta, cada imagen y cada palabra pueden sacarse de contexto. Eso puede resultar muy doloroso para quienes están a bordo, especialmente cuando ya enfrentan duelo, preocupación e incertidumbre.

Como capitán del Hondius, mi trabajo es liderar a mi tripulación, cuidar de mis pasajeros y llevar el barco a puerto de forma segura. Y nuestra responsabilidad no termina ahí, no termina con nuestra llegada a Canarias.

El primer grupo de pasajeros evacuados del MV Hondius es trasladado a tierra en la parte trasera de una embarcación pequeña en el puerto de Granadilla, el 10 de mayo de 2026, en Tenerife, parte de las Islas Canarias, España Chris McGrath - Getty Images Europe

Todos hemos sido parte de este viaje. No deseo otra cosa que todos, pasajeros y tripulación, puedan regresar a sus casas sanos y salvos.

En nombre de Oceanwide Expeditions, de mi tripulación y en el mío propio, pido privacidad y respeto para nuestros pasajeros, sus familias y los miembros de la tripulación en este momento difícil.

Hemos atravesado esto juntos en el mar. Ahora esperamos que todos puedan volver a casa de manera segura.

Muchas gracias.”