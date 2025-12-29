Hantavirus: qué se sabe de la mujer fallecida en Santa Fe

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este lunes la muerte de una paciente de 40 años a causa de la infección por hantavirus en la localidad de Ibarlucea. La mujer residía en el barrio Las Casuarinas y recibió atención médica en el hospital Eva Perón de Baigorria tras manifestar complicaciones respiratorias y musculares graves.

La mujer de 40 años presentó un cuadro clínico que comenzó con síntomas similares a una gripe y dolores intensos en los músculos. Estos signos físicos empeoraron con el paso de los días. La paciente ingresó al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria el pasado martes 23 de diciembre.

El Hantavirus puede afectar seriamente el sistema respiratorio LA NACION

El equipo médico decidió su traslado inmediato a la Unidad de Cuidados Intensivos ante la gravedad del estado general. Allí sumó cuadros de fiebre que complicaron su evolución respiratoria. El fallecimiento ocurrió finalmente el pasado jueves 25 de diciembre después de dos jornadas de internación bajo observación permanente.

El personal de salud identificó la patología mediante estudios de laboratorio específicos que ratificaron la presencia del virus en el organismo de la mujer fallecida.

Cómo fue su recorrido epidemiológico previo al diagnóstico

Las investigaciones sobre los antecedentes de la mujer señalan un viaje reciente a la provincia de Entre Ríos como el posible origen del contagio. La paciente se hospedó en una cabaña en la ciudad de Victoria durante tres semanas previas a la aparición de los síntomas.

El medio local Rosario3 difundió esta información tras los peritajes epidemiológicos iniciales que realizó el personal sanitario. Los resultados de los análisis clínicos determinaron la activación de protocolos de emergencia. Los funcionarios del área de salud iniciaron acciones de control de foco en la vivienda de Ibarlucea.

Esta tarea busca eliminar posibles reservorios del virus en el entorno cercano de la víctima. Las autoridades santafesinas notificaron además al gobierno de Entre Ríos para coordinar las medidas de seguridad en la zona donde la mujer pasó sus vacaciones.

Cuál es la situación sanitaria y estadísticas del año actual

Las cifras oficiales indican un crecimiento de los afectados por esta enfermedad durante el ciclo anual vigente. Hasta la última semana de noviembre de 2025, el sistema de vigilancia nacional detectó 23 personas infectadas. Este registro representa un cambio significativo respecto al mismo periodo de los dos años anteriores, cuando las planillas oficiales no mostraron reportes de casos.

La zona centro del país constituye el área con mayor afectación e integra a la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Este sector geográfico concentra el 70% de los diagnósticos positivos confirmados por los organismos estatales. El antecedente de mortalidad más cercano ocurrió en noviembre pasado en el sur del país. Un hombre de 43 años perdió la vida en San Carlos de Bariloche a causa de la misma patología infecciosa.

Los estudios de laboratorio ratificaron la presencia del virus en el organismo de la paciente BBC Mundo - Archivo

Mecanismos de contagio y el factor del roedor silvestre

El virus llega al organismo humano por la vía respiratoria en la mayoría de los casos registrados. Las personas inhalan partículas microscópicas que flotan en el ambiente: estas sustancias nocivas provienen de la orina, la saliva o los excrementos de ciertos roedores silvestres.

El ratón colilargo actúa como el transmisor principal de esta patología letal a través de sus secreciones. Los especialistas del Ministerio de Salud recomiendan evitar el contacto directo con estos animales. Los desechos de los roedores en zonas rurales o espacios con vegetación abundante representan el peligro mayor para los habitantes y turistas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.