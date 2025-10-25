Los residentes en la Ciudad de Buenos Aires que se preguntan hasta cuándo seguirán las lluvias en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional, deben saber que las precipitaciones se extenderán durante todo el viernes 24 de octubre, e incluso, se prolongarán en la mañana del sábado 25.

Las lluvias se extienden hasta el sábado en Ciudad de Buenos Aires

A lo largo del día viernes, las probabilidades de tormentas aisladas y tormentas fuertes oscilan entre un 40% y un 70%, según consta en las previsiones del SMN (Servicio Meteorológico Nacional).

En la jornada se espera una temperatura mínima de 21°C y una máxima de 23°C y vientos desde el noroeste, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Hasta cuándo seguirán las lluvias en Buenos Aires

De acuerdo a lo que informa el organismo oficial en meteorología, el sábado 25 de octubre se presentará con tormentas fuertes y chaparrones entre la madrugada y la mañana. A la tarde, el cielo estará mayormente nublado, y parcialmente nublado por la noche.

El sábado se espera una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 21°C, con ráfagas desde el sur, que tendrán una velocidad de entre 51 y 59 kilómetros por hora.

Cómo estará el domingo 26 de octubre

Para el cierre del fin de semana se espera un día con cielo parcialmente nublado por la mañana y la tarde. Se espera una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 23°C. Respecto del viento, en la jornada soplará desde el sector norte y noroeste, con una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. No hay previsiones de lluvia para este día.

Las lluvias cesan esta sábado 25 de octubre Pepe Mateos/Télam

Cómo seguirá el tiempo en la semana

El pronóstico del tiempo para la semana en CABA indica lo siguiente:

Lunes 27 de octubre : la mañana se presentará con el cielo mayormente nublado. La mínima será de 12°C y la máxima de 16°. El viento será intenso y con presencia de ráfagas que provendrá del sur, con una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. Sin probabilidades de lluvias.

: la mañana se presentará con el cielo mayormente nublado. La mínima será de 12°C y la máxima de 16°. El viento será intenso y con presencia de ráfagas que provendrá del sur, con una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. Sin probabilidades de lluvias. Martes 28 de octubre : el día se presentará con cielo mayormente nublado a la mañana, y parcialmente nublado por la tarde. La mínima del día se ubicará en los 9°C y la máxima llegará a los 16°C. Habrá ráfagas desde el sur durante la mañana y la tarde. No se presentarán precipitaciones en la jornada.

: el día se presentará con cielo mayormente nublado a la mañana, y por la tarde. La mínima del día se ubicará en los 9°C y la máxima llegará a los 16°C. Habrá ráfagas desde el sur durante la mañana y la tarde. No se presentarán precipitaciones en la jornada. Miércoles 29 de octubre: el cielo estará parcialmente nublado entre la mañana y la tarde. La temperatura mínima se ubicará en los 10°C y la máxima en los 18°C. No están previstas chances de precipitaciones y el viento soplará leve desde el sureste y noreste, con una velocidad que oscilará entre los 7 y 12 kilómetros por hora.