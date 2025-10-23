¿Llueve el domingo de elecciones? Así estará el clima este fin de semana, según Diego Angeli

Pronóstico del jueves: mañana de primavera, tarde de verano

La primavera avisa que faltará a la cita, puesto que será una jornada que mostrará registros veraniegos. Se espera un importante descenso de aire caliente durante todo el día, por lo que empezará con una mañana con poca nubosidad, viento moderado desde el norte y mínima de 19ºC. Hoy, más que nunca, no exagere con el abrigo, no escatime con el desodorante y abra la ventana del bondi porque rápidamente empezará la carrera del termómetro en busca de una tarde veraniega. Si bien los 30ºC vespertinos podrían resultar incómodos para los que les toque patear la calle, habrá dos atenuantes: la frondosa nubosidad vespertina que impedirá quedar expuestos al sol con alta tempretura, y el viento que se intensificará al punto de dejarnos una percepción agradable. La noche también mostrará valores estivales en un cierre con 25ºC, que obligará a prender el ventilador para poder dormir. Atención los que vuelvan tarde porque cerca de la medianoche la primera tanda de precipitaciones estará a la vuelta de la esquina.

El jueves será el mejor día de la semana, con temperaturas veraniegas Shutterstock

Pronóstico del viernes: probabilidad de tormentas fuertes

El viernes tiene todas las de perder con la probabilidad de lluvias durante todo el día. Se prevé un amanecer inestable, con alta probabilidad de precipitaciones, cielo nublado, viento moderado a regular desde el norte y mínima de 18ºC. El centro atencional pasará por las zonas expuestas a tormentas fuertes y ese escenario abarcará el estuario del Río de la Plata. Más allá de las tormentas que puedan darse, es probable que en alguna porción de la zona central del país la situación se complique más de la cuenta con tiempo severo que eleve los alertas a niveles poco habituales. Si bien la lluvia no estará todavía asociada al ingreso de aire frío, se espera que el mercurio no avance demasiado. La tarde mostraría menos inestabilidad, aunque igual nos dejaría expuestos a lluvias y tormentas aisladas, con la máxima que se recortará en 23ºC y mostrará una importante atenuación del viento en superficie. La noche podría mostrar algunas mejoras temporarias, pero no se encuentra a salvo. Hacia el final del día se espera que un frente frío barra la ciudad, lo que acentuará el descenso de temperatura.

Pronóstico del sábado: descenso de temperatura

Las lluvias en el AMBA cesarían el sábado Ricardo Pristupluk

Las lluvias se quedarán durante toda la madrugada y solaparían la mañana del sábado, aunque mostrándose menos activas y más intermitentes. Se prevé un amanecer inestable, con cielo nublado, viento fuerte desde el sur y mínima de 16ºC. A pesar de las precipitaciones, la lupa no estará posada en el tracking de los núcleos de tormenta, sino en la velocidad de las ráfagas que surquen el estuario. En ese sentido, no desestime cualquier alerta por vientos fuertes. Hacia el mediodía comienzan las divergencias entre los diferentes modelos de simulación: algunos dan por finalizado el evento con el viento arriando los nubarrones para dejarnos algunas cuotas de sol, mientras que otros análisis muestran que ese proceso podría llevar varias horas más y colocan la mejora definitiva al atardecer. Por lo tanto, no hay consenso en que la tarde esté completamente a salvo. Se espera una máxima de 21ºC, con el viento que irá calmándose progresivamente. La noche traería la calma atmosférica en un cierre con 16ºC.

Domingo: vuelve el sol

A pesar de la caída de temperatura, el domingo será una buena jornada meteorológica para votar

Por suerte la jornada dominical no mostrará estridencias atmosféricas sin ninguna variable meteorológica que condiciones el desarrollo de los comicios, no solo en el AMBA sino en gran parte del país. Se aguarda una mañana con cielo mayormente despejado, casi sin viento, pero la mínima retrocederá hasta 12ºC. La tarde conservará el sol, el viento leve y con el mercurio que trepará hasta 22ºC, lo que moldeará un ambiente muy agradable por si alguno quiere planificar alguna actividad al aire libre. Hacia la medianoche, se espera una brutal entrada de aire frío para abrir un nuevo episodio meteorológico en la ciudad.

Spoiler alert: el clima la semana que viene

La semana que viene volveremos al frío. Sí, leyó bien. Volverán las bufandas y los abrigos gruesos en la primera mitad de la semana en una increíble contraofensiva invernal. Las temperaturas bajarán hasta 15ºC con respecto a los valores de hoy.

Eso es todo, amigos. Se vienen varios días de superacción meteorológica. Por suerte, la única jornada que muestre algo de cordura atmosférica será la del domingo. Prepárese hoy para una jornada calurosa desde la óptica primaveral. De todos modos, recuerde que no se trata de un nuevo escenario térmico y que el calor no llegó para quedarse. Crucemos los dedos para sacarla barata el viernes: no subestime un potencial evento de tiempo severo con abundante caída de agua, ráfagas fuertes, actividad eléctrica y caída de granizo. Esperemos que el sábado pueda salvar la tarde con un cese temprano de precipitaciones.

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli