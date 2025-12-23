Navidad: cómo funcionan los servicios de transporte, bancos y supermercados el 24 y 25 de diciembre

La Navidad, que se celebra el 25 de diciembre, es feriado nacional en la Argentina. En ese sentido, muchas personas se preguntan como funcionarán los servicios como el transporte público, los bancos y los supermercados durante esa jornada y la anterior, por la cual se conmemora la Nochebuena. Eso es porque se acostumbra que en ambas fechas las actividades se vean alteradas total o parcialmente, y algunos servicios hasta no funcionan.

Aunque el miércoles 24 no es feriado ni día no laborable de forma oficial, muchos sectores ofrecen sus servicios de forma limitada porque tienen media jornada u atienden de forma parcial. De esa forma, los empleadores permiten que sus trabajadores tengan tiempo para organizar las festividades de la noche, donde la gente se reúne con seres queridos para recibir a la medianoche el nacimiento de Jesús.

Los servicios suelen estar limitados o cerrados durante el 24 y 25 de diciembre Shutterstock - Shutterstock

Cómo funcionan los servicios de transporte, bancos y supermercados el 24 y 25 de diciembre

El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires (CABA) informó a la ciudadanía el cronograma especial de los servicios y su funcionamiento durante el 24 y el 25 de diciembre:

Subte y Premetro : el 24 el servicio funcionará de 6 a 22 y el 25 lo hará de 8 a 22. Se podrá ver el detalle del funcionamiento de cada línea en el sitio oficial de Emova.

: el 24 el servicio funcionará de 6 a 22 y el 25 lo hará de 8 a 22. Se podrá ver el detalle del funcionamiento de cada línea en el sitio oficial de Emova. Trenes : por obras de renovación, los primeros y últimos servicios del miércoles 24 al viernes 26 de los ramales del tren Mitre (Tigre, Mitre y Suárez) circularán con modificaciones en sus horarios. En tanto, el resto de las líneas tendrán servicio reducido. El miércoles 24, funcionarán con cronograma de sábados, lo que implica que el último servicio es a las 23.50 horas. El miércoles, en cambio, los trenes funcionan con esquema de feriados y el último servicio se presta a las 21 horas.

El funcionamiento de los colectivos en el AMBA durante el 24 y 25 de diciembre Ricardo Pristupluk

Colectivos: durante el martes 24 brindarán su servicio habitual en todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hasta la tarde, luego, dependiendo de cada empresa, la frecuencia se verá reducida hasta la medianoche. El miércoles 25, el servicio de colectivos se ofrece con la lógica de los feriados y las líneas realizan su recorrido alrededor de las 8 de la mañana y finalizan cerca de las 22.30 horas.

durante el martes 24 brindarán su servicio habitual en todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hasta la tarde, luego, dependiendo de cada empresa, la frecuencia se verá reducida hasta la medianoche. El miércoles 25, el servicio de colectivos se ofrece con la lógica de los feriados y las líneas realizan su recorrido alrededor de las 8 de la mañana y finalizan cerca de las 22.30 horas. Ecobici : durante el 24, habrá disponible pases básicos, intensivos y turísticos, mientras que el 25 se podrá acceder a pases intensivos, recreativos y turísticos.

: durante el 24, habrá disponible pases básicos, intensivos y turísticos, mientras que el 25 se podrá acceder a pases intensivos, recreativos y turísticos. Bancos: de acuerdo al calendario de feriados bancario 2025 que difunde el Banco Central (BCRA), solo el 25 de diciembre está incluido. Por lo tanto, en esa fecha las oficinas de atención al cliente estarán cerradas, como suele ocurrir en este tipo de días. De todos modos, los canales electrónicos tales como home banking, banca móvil y cajeros automáticos estarán disponibles.

Aunque todos los bancos estarán cerrados el 25 de diciembre, los cajeros automáticos sí funcionarán (Unsplash/Ali Mkumbwa)

Supermercados: varios supermercados permanecerán con horario reducido durante el 24 de diciembre. En tanto, algunas cadenas suelen cerrar sus sucursales al público durante el 25, por lo que se recomienda chequear previamente en las redes y sitios oficiales de las empresas para conocer el exacto funcionamiento.

varios supermercados permanecerán con horario reducido durante el 24 de diciembre. En tanto, algunas cadenas suelen cerrar sus sucursales al público durante el 25, por lo que se recomienda chequear previamente en las redes y sitios oficiales de las empresas para conocer el exacto funcionamiento. Peajes : operarán normalmente y tomarán en cuenta la hora pico de fin de semana, es decir, de 11 a 15 sentido Provincia, y de 17 a 21 sentido Centro.

: operarán normalmente y tomarán en cuenta la hora pico de fin de semana, es decir, de 11 a 15 sentido Provincia, y de 17 a 21 sentido Centro. Estacionamiento : estará permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21. El estacionamiento medido no tendrá vigencia. Todas las excepciones están señalizadas con cartelería, ya sea porque se puede estacionar donde la norma dice que está prohibido o viceversa. En pasajes, arterias que cuenten con Metrobús, calles de convivencia y en el espacio paralelo a las ciclovías está prohibido las 24 horas.

: estará permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21. El estacionamiento medido no tendrá vigencia. Todas las excepciones están señalizadas con cartelería, ya sea porque se puede estacionar donde la norma dice que está prohibido o viceversa. En pasajes, arterias que cuenten con Metrobús, calles de convivencia y en el espacio paralelo a las ciclovías está prohibido las 24 horas. Recolección de residuos: estará suspendida el 24, pero funcionará de forma habitual el 25.

Las guardias de los hospitales estarán abiertas Tadeo Bourbon

Hospitales : las guardias y áreas críticas de todos los hospitales permanecerán activas las 24 horas. Los consultorios externos y los vacunatorios estarán cerrados, al igual que los CeSACs y los CEMAR.

: las guardias y áreas críticas de todos los hospitales permanecerán activas las 24 horas. Los consultorios externos y los vacunatorios estarán cerrados, al igual que los CeSACs y los CEMAR. Administración pública : sus oficinas estarán cerradas tanto el miércoles como el jueves. Esto se debe a que el Gobierno Nacional estableció que el 24 será asueto, medida que también alcanza al 31.

: sus oficinas estarán cerradas tanto el miércoles como el jueves. Esto se debe a que el Gobierno Nacional estableció que el 24 será asueto, medida que también alcanza al 31. Policía y Bomberos de la Ciudad : guardias activas las 24 horas.

: guardias activas las 24 horas. Cementerios: el 24 de diciembre, las inhumaciones en los Cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y el ingreso de los fallecidos al Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizarán de 9 a 12 a destino, recepcionándose el último trámite a las 11 e iniciando la última inhumación a las 11.30. Y el 25, las inhumaciones se realizarán de 9 a 12 a depósito (Cementerio de Chacarita).