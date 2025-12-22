Noche de los shoppings 2025: estos son los centros comerciales que participan del evento

El Grupo IRSA confirmó la realización de la Noche de los shoppings 2025 para este martes 23 de diciembre. La firma dispuso que 15 establecimientos en todo el país operen en horarios especiales para facilitar las compras previas a la Navidad. Los locales extienden su atención hasta las 4 de la madrugada con una programación que incluye múltiples experiencias y oportunidades de ahorro.

Qué centros comerciales forman parte de la Noche de los Shoppings 2025

La nómina de predios que integran esta iniciativa abarca distintos puntos del territorio nacional:

Abasto Shopping

Alcorta Shopping

Alto Avellaneda

Alto Comahue

Alto Noa

Alto Palermo

Córdoba Shopping

Distrito Arcos

Dot Baires Shopping

Mendoza Shopping

Alto Rosario

Patio Bullrich

Ribera Shopping

Soleil Premium Outlet

Terrazas de Mayo

Quince centros comerciales de la firma IRSA extienden su atención este martes 23 de diciembre LA NACION

Estos sitios ofrecen beneficios de hasta el 50 por ciento en marcas seleccionadas durante la jornada extendida.

Los comerciantes del barrio de Flores también preparan una alternativa en las cercanías de la avenida Avellaneda. Esta zona, reconocida por su oferta textil, busca competir con las grandes superficies a través de precios bajos y una extensión horaria nocturna. La fecha precisa para este encuentro comercial en el sector de Flores carece de confirmación oficial hasta el momento.

Qué promociones bancarias y descuentos incluye el evento

Las entidades financieras presentan diversos beneficios para los clientes en los 15 centros comerciales durante el último mes del año:

Banco Galicia : este lunes 22 y el martes 23 de diciembre los locales ofrecen un 20 por ciento de ahorro y seis cuotas sin interés . Los usuarios de la categoría Eminent acceden a una rebaja del 30 por ciento.

: este lunes 22 y el martes 23 de diciembre los locales ofrecen un 20 por ciento de ahorro y . Los usuarios de la categoría Eminent acceden a una rebaja del 30 por ciento. Banco Macro : la entidad dispuso un 20 por ciento de descuento sin tope junto con 12 cuotas sin interés .

: la entidad dispuso un 20 por ciento de descuento sin tope junto con . Banco Provincia: los días previos a la Navidad los centros ubicados en el Área Metropolitana de Buenos Aires cuentan con un 20 por ciento de rebaja y tres cuotas sin interés.

El Banco Galicia brinda un 20 por ciento de ahorro y seis cuotas sin interés durante la jornada del lunes y el martes Chay_Tee - Shutterstock

ICBC : los beneficios oscilan entre el 10 y el 40 por ciento según el tipo de producto, con un plan de pago de hasta seis cuotas.

: los beneficios oscilan entre el 10 y el 40 por ciento según el tipo de producto, con un plan de pago de hasta seis cuotas. Naranja X : la tarjeta brinda un 30 por ciento de ahorro mediante el Plan Z y cuotas sin cargo en predios como Abasto Shopping y Alto Avellaneda.

: la tarjeta brinda un 30 por ciento de ahorro mediante el Plan Z y cuotas sin cargo en predios como Abasto Shopping y Alto Avellaneda. Santander : la propuesta para este mes incluye ahorros del 25 por ciento general y 30 por ciento para clientes Select , con un plazo de hasta nueve cuotas.

: la propuesta para este mes incluye ahorros del 25 por ciento general y 30 por ciento para clientes , con un plazo de hasta nueve cuotas. MODO: la plataforma digital suma un diez por ciento de descuento adicional a las promociones vigentes de los bancos participantes.

Cronograma de actividades y shows en Buenos Aires

Cada establecimiento cuenta con una agenda particular de entretenimientos para acompañar las compras de los visitantes. En el Abasto Shopping, el personaje de Papá Noel recibe a los niños para una foto impresa sin cargo. El martes 23 de diciembre el ciclo Abasto Modo Cumbia presenta espectáculos en vivo de Román el Original a las 19 y de Hernán y La Champions Liga pasada la medianoche.

El Alto Palermo ofrece un espacio de Wrap & Lettering para personalizar regalos y un sector de tatuajes temporales para niños Grupo IRSA

El Alto Palermo dispone de un sector de wrap y lettering destinado a la personalización de envoltorios y cartas. Los más pequeños también acceden a un espacio de tattoos temporales e intervenciones artísticas en bolsas. Por otro lado, el Dot Baires Shopping utiliza la tecnología como eje central con un chatbot para conversar con Papá Noel y fotos creadas con IA. La jornada del martes incluye un show gratuito de Diego Topa para el público familiar.

En el Distrito Arcos, los accesos de las calles Juan B. Justo y Paraguay funcionan como puntos fotográficos. El anfiteatro del lugar aloja a distintos DJs y artistas que musicalizan la tarde y la noche. El Patio Bullrich realiza el sorteo de su Calendario de Adviento este martes 23 de diciembre, tras recolectar los cupones de quienes registraron sus tickets en la aplicación Appa!.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.