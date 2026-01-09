Hasta qué hora habrá vuelos afectados en Ezeiza y a quiénes alcanza

La firma Aeropuertos Argentina programó tareas de mantenimiento técnico en la pista principal de la terminal de Ezeiza para este viernes. Esta medida interrumpe la actividad habitual durante la tarde y genera un total de 41 vuelos afectados por las obras de infraestructura.

Hasta qué hora habrá vuelos afectados en Ezeiza

Las labores de preservación en la pista central de aterrizaje ocurren entre las 13.55 y las 17.40 de este viernes. Durante ese periodo de tiempo, la operatividad del aeropuerto queda restringida para la seguridad de las maniobras. Los registros de la concesionaria indican que la medida alcanza a servicios domésticos y también a traslados internacionales de corta distancia.

Un total de 41 servicios registran cambios por las tareas de mantenimiento en la terminal Pilara Camacho

La empresa comunicó lo siguiente: el traslado de diversas operaciones puntuales hacia el Aeroparque Jorge Newbery surge tras un consenso con las empresas del sector. Estas compañías ajustarán los horarios de salida y llegada para otorgar posibilidades óptimas a los usuarios.

Los pasajeros deben contactar de forma directa a su línea aérea o revisar las plataformas digitales de las prestadoras para verificar el estado de su reserva. Cada firma coordina las modificaciones de manera particular para minimizar el impacto del cierre temporal.

El cierre de la faja de aterrizaje se extenderá desde las 13.55 hasta las 17.40 Pilara Camacho

Cuál es el estado actual de Ezeiza

El volumen de personas que utilizan las instalaciones de la terminal creció durante el último ciclo anual. Los datos oficiales de Aeropuertos Argentina muestran que 10.761.667 millones de pasajeros transitaron por el lugar en los primeros once meses del periodo previo. Esta cifra representa un incremento del 4,38% en comparación con el mismo intervalo del año 2024.

La división de los tránsitos indica una preferencia por las rutas externas: un total de 7.781.562 ciudadanos realizaron viajes internacionales. El sector de cabotaje sumó 2.980.105 pasajeros en el mismo lapso. En la actualidad, 29 corporaciones aéreas mantienen operaciones activas en la terminal. Estas empresas facilitan la conexión de la Argentina con múltiples puntos del mapa global a través de sus rutas regulares.

La terminal de Ezeiza recibió a 10.761.667 millones de personas durante los primeros 11 meses del ciclo pasado Pilar Camacho

Un inicio del verano con algunas complicaciones en los aeropuertos argentinos

El sistema sufrió diversos inconvenientes durante las semanas anteriores. El pasado 2 de enero, un fenómeno climático intenso en la provincia de Córdoba provocó demoras en al menos 91 trayectos. La empresa Aerolíneas Argentinas explicó que la tormenta y el cierre de la base cordobesa dejaron aeronaves fuera de servicio. Aquella situación derivó en el cambio de horario para 30 vuelos con retrasos de hasta una hora. Las autoridades evitaron cancelaciones mediante una planificación anticipada de los recursos.

Pasajeros en Aeroparque tras la conciliacion obligatoria

Otro episodio relevante ocurrió el 27 de diciembre. La pista del Aeroparque Internacional Jorge Newbery permaneció sin actividad durante casi tres horas tras la detección de una falla en el suelo. Un desprendimiento de asfalto en la cabecera 31 forzó la interrupción de las maniobras mientras un avión despegaba. La jornada registró una temperatura máxima de 35°C. La sensación térmica alcanzó los 37,7°C y este factor dificultó tanto las reparaciones técnicas como la permanencia de los viajeros dentro de las naves.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.