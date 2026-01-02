Más de 90 servicios afectados: incertidumbre y malestar por demoras en vuelos en Aeroparque

Otra vez hay complicaciones para los pasajeros en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery. Al menos, en lo que va del día, hay 91 vuelos que registran demoras que van desde los 15 minutos hasta las más de cinco horas. La mayoría de los servicios afectados son de Aerolíneas Argentinas.

“Nos enteramos por las pantallas que el vuelo estaba demorado media hora”, contó Lucila Rodríguez Serra, de 42 años, que viajaba con sus hijos y sus padres por Aerolíneas Argentinas desde Aeroparque hacia Bariloche, de donde son oriundos.

Según relató, no recibieron explicaciones formales: “Esta vez no nos dijeron el motivo; otras veces nos avisaron que era por el clima o por algún problema del avión, pero ahora nada. Tampoco recibí notificaciones por mail ni a través de la aplicación de la aerolínea”.

La mayor parte de las demoras son de Aerolíneas Argentinas Santiago Filipuzzi

Voceros de Aeropuertos Argentina afirmaron que en la jornada hubo 42 vuelos que registraron retrasos de entre 16 y 30 minutos, mientras que otros 49 superaron la media hora de espera. Además, se contabilizaron al menos cuatro servicios cancelados.

Desde Aerolíneas Argentinas explicaron que las demoras registradas están vinculadas al temporal que afectó a Córdoba. “Con la tormenta de ayer y el cierre del aeropuerto de Córdoba quedaron fuera de servicio varios aviones, lo que obligó a reprogramar servicios hoy. Se registraron cambios de horario en 30 vuelos, en su mayoría con demoras de entre 30 minutos y una hora. A pesar de esto, se pudo cumplir la operación sin cancelar vuelos, con reprogramaciones realizadas de manera anticipada”, explicaron desde la compañía.

Según detallaron, los 30 vuelos afectados corresponden únicamente a Aeroparque. Las aeronaves involucradas pertenecen a la flota doméstica y fueron aquellas que sufrieron daños y no pudieron operar, lo que impactó directamente en la operatoria del aeropuerto metropolitano.

Además, indicaron que los pasajeros fueron notificados con antelación. “La reprogramación empezó a ejecutarse ayer y durante las primeras horas de la madrugada. Es probable que algunos pasajeros de los vuelos de primera hora ya estuvieran en el aeropuerto al momento de aplicarse las demoras, pero desde el mediodía en adelante todos los pasajeros recibieron la notificación a través de los datos de contacto registrados, principalmente por correo electrónico, y muchos llegaron al aeropuerto con el nuevo horario de vuelo”, señalaron.

Afectados

“El vuelo está retrasado dos horas y media”, explicó Hugo Walter Carranza de 64 años, pasajero de Flybondi. Esta aerolínea, según información de la web de Aeropuertos Argentina, la empresa concesionaria de Aeroparque, registra cuatro vuelos con demoras y tres cancelaciones.

“Mi vuelo inicial era a las 15 hacia Santiago del Estero y ahora es para las 18. Me enteré por correo del atraso y no me dieron ninguna justificación”, agregó.

“El horario nos lo reprogramaron tres veces y todavía no estamos seguros de que vayamos a viajar en ese horario”, relató Juan, de 67 años, que viajaba con su mujer y tenía previsto volar a Bariloche con Flybondi.

Según contó, el vuelo debía salir a las 9, luego fue reprogramado para el mediodía y finalmente para las 18: “Te avisan que te reprograman, pero no te dan ninguna justificación. Vos sacás el pasaje y, con base en eso, reservás el hotel, el auto y todo lo demás. Vas pagando cosas que no llegás a disfrutar, nosotros perdimos un día de vacaciones y, si después querés cancelar, también perdés un montón de plata”.

“Viajo con Aerolíneas Argentinas a Neuquén. El vuelo original salía a las 19 y ahora está previsto para las 19.25. Por ahora no es una gran molestia; aprovecho para pasar el tiempo y comprar cosas”, contó Ignacio Núñez, de 28 años. Y agregó: “La vez pasada se demoró bastante más, tuve tres horas de espera, así que estoy tranquilo por ahora”.

Más problemas

El 27 pasado, durante tres horas, se debió suspender de manera preventiva la operatoria en Aeroparque luego de que se detectara un “desprendimiento de asfalto” en la pista mientras un avión despegaba.

El episodio ocurrió en una jornada marcada por las altas temperaturas. Mientras avanzaban las tareas de mantenimiento, el aeropuerto porteño permaneció cerrado, con una máxima que alcanzó los 35°C y una sensación térmica de 37,7°C, un factor que complicó tanto la operatoria aérea como la espera de los pasajeros dentro de la terminal y a bordo de los aviones.

El 18 pasado, se registró una nueva jornada de protestas del gremio de los aerocontroladores. Se preveía que el cese de actividades se iba a extender, de manera alternada, hasta el 28. Sin embargo, el 23 se dictó conciliación obligatoria.

Los primeros dos días del reclamo afectaron a unos 40.000 pasajeros.