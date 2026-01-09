Avanzan los incendios en Chubut; expectativa por la liberación de presos políticos en Venezuela

Ante el anuncio de Jorge Rodríguez, líder de la Asamblea Nacional de Venezuela, de que se liberaría un importante número de presos políticos se congregaron en el puente Simón Bolivar en la frontera de Colombia y Venezuela algunos familiares que esperan a sus parientes en los próximos días. 1.Miriam Angarita (Sra de Rosa). Su hijo detenido es Guzman Humberto Ramirez Angarita 2. Javier Giraldo (remera verde). Su padre Javier Giraldo Garcia está detenido. 3. Nubia Mise (remera verde clarito con varias fotos de presos), tiene a su hermano Josue Mise detenido. 4. Sandra Castaño (remera a rayas blancas y verdes) tiene a su hijo Brandon Josué Castaño preso aunque ya había cumplido pena. Thursday,Jan.8,2026

Hernan Zenteno - La Nacion