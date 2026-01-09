Avanzan los incendios en Chubut; expectativa por la liberación de presos políticos en Venezuela
Además, cierran Ezeiza para reacondicionar la pista; siguen las protestas en Irán; Gerson Santos vuelve a Brasil con una cláusula récord. Estas son las noticias de la mañana del viernes 9 de enero de 2026
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- Avanzan los incendios en Chubut. Las autoridades cortaron la ruta 40 por el avance de las llamas y la escasa visibilidad por el humo. Ya fueron evacuadas 3000 personas, mientras aumenta la cantidad de animales muertos en las más de 2000 hectáreas consumidas. “Cuando el fuego es muy grande, no hay recursos que alcancen”, dijo el jefe de operaciones del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales.
- Cierra el aeropuerto de Ezeiza esta tarde. La ANAC informó que se realizarán tareas de mantenimiento en las dos pistas tras el desprendimiento del asfalto en Aeroparque. Entre las 14 y 17.40 no habrá actividades: afectará a 41 vuelos que debían operar durante esa franja horaria.
- Venezuela inició la liberación de presos políticos bajo fuerte presión de Estados Unidos. Ya se concretó la salida de cinco ciudadanos españoles y tres venezolanos. La noticia movilizó a familiares y activistas de derechos humanos mientras aumenta la atención ante la posible puesta en libertad del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido de manera irregular en Venezuela sin causa judicial desde hace más de un año. Luego de la liberación, Trump anunció la cancelación de una segunda ola de ataques en Venezuela.
- Irán intensifica la represión y bloquea internet después de 12 días de protestas. Las manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre en Teherán contra el aumento de los precios y el colapso del rial, y desencadenó una ola de protestas similares en otras ciudades. El movimiento desafía al poder, al que se lo acusa de intensificar la represión contra los manifestantes.
- Se concretó la compra más cara de la historia del fútbol sudamericano. Gerson Santos, mediocampista brasileño, abandona el Zenit de San Petersburgo para volver a su país: el Cruzeiro pagará 27 millones de euros por el fichaje, aunque el monto podría ascender a 30 millones por cláusulas por objetivos. El jugador, de 28 años, firmará contrato por cuatro años.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
