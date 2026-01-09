Qué dijo el hombre al que le cayó un vidrio en la cabeza en Palermo

Pablo Daniel Balestreri, de 50 años, brindó su primer testimonio público tras el accidente sufrido en la vereda de un bar sobre la calle Ciudad de la Paz, en el barrio de Palermo. El hombre recibió el impacto de un panel de vidrio desde un cuarto piso y sobrevivió de manera inexplicable para los testigos y médicos.

Las declaraciones del hombre al que le cayó un vidrio en la cabeza en Palermo

Balestreri definió su situación actual con contundencia y aseguró que su supervivencia representa un hecho extraordinario. El episodio ocurrió mientras permanecía en las mesas exteriores de un local gastronómico. En diálogo con Radio Mitre, el damnificado expresó: “Siento que fue un milagro”.

Gif caída del vidrio

La víctima reconstruyó la escena exacta previa a perder la consciencia debido al golpe del objeto contundente que cayó desde un balcón: “Estaba sentado en las mesas de afuera, pido un café, me lo dan y luego de unos minutos me cae un vidrio y me desvanezco, pierdo el conocimiento”.

El servicio de salud acudió al lugar con un escuadrón de motos para la asistencia de urgencia. El traslado tuvo como destino el Hospital Pirovano, donde los médicos constataron el corte de tres tendones del brazo izquierdo, un traumatismo de cráneo y heridas profundas. El hombre precisó las consecuencias clínicas del desprendimiento y la complejidad de su recuperación: “Tengo 30 puntos en la cabeza, me operaron el brazo y estuve internado una semana”.

El vidrio que cayó de un cuarto piso y golpeó a un hombre de 50 años que se encontraba tomando un café en la vereda Captura

El departamento del cuarto piso se encontraba desocupado al momento del siniestro. Su propietario reside en Córdoba. Balestreri manifestó su malestar por la actitud de los vecinos del inmueble y la falta de comunicación tras el hecho. “Nadie del edificio se acercó a pedirme disculpas”, sentenció.

La Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de la doctora Amanda Berstein, tomó intervención en el caso. Los efectivos policiales retiraron otra placa de blindex de la ventana por precaución para evitar nuevos accidentes.

Los testimonios de los testigos en el bar

Lautaro, empleado de la cafetería, dialogó con LN+ y aportó detalles sobre los instantes posteriores al golpe: “Lo primero que pensé es que teníamos que hacer algo porque si no se moría. Salimos para ver qué había pasado y vimos la escena: la mesa tirada en el piso y el cliente sentado, semi inconsciente”, relató.

Uno de los empleados de la cafetería relató en diálogo con LN+ cómo asistieron a la víctima minutos después del impacto del vidrio.

El personal del local aplicó dos torniquetes en el brazo izquierdo ante la hemorragia masiva. Lautaro describió las maniobras de auxilio: “Traté de limpiarle las heridas. Tenía cortes en la cabeza, en la nuca, en la espalda y en el brazo izquierdo; la ambulancia fue la última en llegar. A los pocos minutos, los que primero llegaron fueron los Bomberos y ellos le realizaron los primeros auxilios. El cliente estaba consciente, pero aturdido”.

La regulación vigente

La Agencia Gubernamental de Control (AGC) confirmó a LA NACION la situación administrativa del edificio. El inmueble posee una habilitación reciente y no se encuentra alcanzado por la exigencia de la inspección técnica periódica. Esta obligación rige a partir de los 15 años de antigüedad y se cumplirá en 2028.

Victoria Loisi, abogada de la Liga de consorcistas, aclaró en LN+ el marco de responsabilidades y advirtió sobre las obligaciones de los dueños: “El consejo de propietarios es el que responde. Hay un deber de mantenimiento por parte del dueño del departamento. Si él lo deja vacío, no se da por enterado y no avisa que hay un vidrio flojo, puede también tener responsabilidad. Hay que ver el reglamento del edificio y hay que ver cuándo sería responsable el inquilino, si hizo algo”.

La especialista también alertó sobre la precariedad en ciertos arreglos edilicios: “Hay muchos edificios que hacen parches. No hacen los trabajos de mantenimiento y pasan estas cosas”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.