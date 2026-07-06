Hay alerta amarilla por frío extremo, lluvias, nevadas y vientos para este lunes 6 de julio: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo, lluvias, nevadas y vientos para este lunes 6 de julio. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, habrá 13 provincias afectadas y este nivel de alerta implica “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta amarilla por frío extremo regirá en la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, el noreste de Chubut, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Córdoba, el norte de San Luis, el noroeste de Mendoza, Tucumán y el sur de La Rioja. Según indicó el SMN, este tipo de advertencia implica un “efecto leve a moderado en la salud” y prevé temperaturas que “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas”.

Frente a estas condiciones, el SMN recomienda evitar la exposición prolongada al frío en exteriores y, en caso de tener que salir, abrigarse con varias capas de ropa liviana. También aconseja mantener los ambientes calefaccionados de forma segura, evitar los cambios bruscos de temperatura, mantenerse hidratado, no consumir bebidas alcohólicas y prestar especial atención a niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

En varias provincias argentinas rige una alerta por frío extremo SMN

A su vez, la alerta amarilla por lluvias regirá en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Según el organismo, el área será afectada por lluvias persistentes, con valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 milímetros. Además, no se descarta que las precipitaciones se presenten en forma de lluvia y nieve mezclada.

Ante este escenario, el organismo recomienda evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, mantenerse alejado de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.

Además, el SMN emitió una alerta amarilla por nevadas para el sudoeste de Santa Cruz. El área será afectada por nevadas de variada intensidad, con valores de nieve acumulada entre 10 y 20 centímetros, que podrían ser superados de manera puntual. También existe probabilidad de precipitaciones en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor elevación.

Rigen alertas por nevadas, vientos y lluvias SMN

Frente a estas condiciones, se recomienda evitar salir, circular únicamente con vehículos preparados para hielo y nieve, revisar el estado de techos, canaletas y desagües, ventilar los ambientes para prevenir la acumulación de monóxido de carbono y contar con alimentos, agua potable y un kit de emergencia en caso de cortes de energía.

El organismo además emitió una alerta amarilla por vientos en Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en particular en las Islas Malvinas. El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Ante esta advertencia, el SMN aconseja evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, mantener cerradas puertas y ventanas, no refugiarse debajo de árboles, postes, marquesinas o carteles publicitarios y extremar las precauciones al conducir.

El tiempo en CABA

Para el comienzo de la semana, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará entre una mínima de 3°C y una máxima de 13°C. Durante la mañana y el mediodía se prevé neblina y, por la mañana, hasta un 10% de probabilidad de precipitaciones. Hacia la tarde el cielo estará parcialmente nublado y por la noche, algo nublado. Para el martes se espera un leve aumento de la temperatura y cielo algo nublado durante toda la jornada.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires se espera una jornada con una mínima de 0°C y una máxima de 11°C. También habrá niebla durante la mañana y el mediodía, mientras que por la tarde el cielo estará parcialmente nublado y por la noche algo nublado. Además, durante la tarde se prevén vientos de hasta 31 kilómetros por hora y, para el resto de la semana, no se esperan precipitaciones.

En tanto, el SMN pronosticó una temperatura máxima de 16°C y una mínima de 0°C en Córdoba; 16°C y 3°C en Tucumán; 14°C y -2°C en Santa Fe; 13°C y -2°C en Entre Ríos; 12°C y 5°C en Jujuy; y 12°C y 6°C en Salta.

Asimismo, se esperan máximas y mínimas de 13°C y 10°C en Misiones; 15°C y 3°C en La Rioja; 16°C y 2°C en Santiago del Estero; 15°C y 0°C en San Luis; 16°C y 1°C en San Juan; 13°C y -2°C en Mendoza; 9°C y 0°C en Río Negro; 11°C y -2°C en Chubut; y 8°C y -1°C en Santa Cruz.