Hay alerta amarilla por frío extremo y vientos fuertes para este sábado 6 de septiembre: las provincias afectadas

Luego de una semana con temperaturas estables pero que bajaron notablemente en los últimos días, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este fin de semana no se esperan condiciones adversas. Sin embargo, emitió una serie de alertas amarillas por frío extremo y vientos fuertes para este sábado 6 de septiembre en algunos sectores del territorio nacional.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la única ciudad afectada por la advertencia por bajas temperaturas será Monte Caseros, en el sureste de Corrientes, donde la mínima podría llegar a los 5°C.

El SMN advirtió que estas temperaturas implican un efecto “leve a moderado” en la salud y explicó que pueden ser “muy peligrosas sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas". Por eso, recomendó: tomar abundante cantidad de líquido caliente; reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe; ventilar los ambientes del hogar; usar ropa adecuada para bajas temperaturas; y mantenerse informado por las autoridades.

Mapa de alertas para este sábado 6 de septiembre.

Por otro lado, el Servicio Meteorológico señaló que estarán bajo alerta amarilla por vientos fuertes las zonas cordilleranas de La Rioja y Catamarca. Se anticipan velocidades aproximadas de entre 42 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 87.

Ante este escenario, el organismo aconsejó: evitar actividades al aire libre; asegurar los elementos que puedan volarse; mantenerse informado por autoridades; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El tiempo en el AMBA

Para el comienzo del fin de semana, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará en 10°C, al igual que durante los últimos días. Se esperan mínimas de 5°C y máximas de 16°C, el cielo estará completamente despejado durante toda la jornada y se espera un día soleado. Los vientos del sector sur tendrán velocidades aproximadas de ocho kilómetros por hora y la humedad será del 53%. Luego, para el sábado se prevé que aparecerán nubes.

El pronóstico del tiempo en la ciudad de Buenos Aires.

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco más frío, con una media de 8°C, mínimas de 1°C y máximas de 15°C. Al igual que en la Ciudad, será una jornada soleada, con el cielo despejado durante todo el día, y recién el domingo se nublará. Además habrá una humedad del 74%.

En tanto, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura rondará entre 8°C y 17°C en Córdoba, 5°C Y 17°C en Tucumán, 5°C y 15°C en Santa Fe, 5°C y 15°C en Entre Ríos, 8°C y 18°C en Jujuy, 1°C y 16°C en Salta, 7°C y 18°C en Misiones, 4°C y 19°C en La Rioja, 7°C y 20°C en Santiago del Estero, 6°C y 18°C en San Luis, 4°C y 19°C en San Juan, 4°C y 16°C en Mendoza, 1°C y 15°C en Río Negro, -1°C y 16°C en Chubut y 4°C y 10°C en Santa Cruz.