Hay alerta amarilla por frío extremo y vientos fuertes para este viernes 15 de agosto: las provincias afectadas

Después de una jornada de jueves en las que las temperaturas bajaron en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este viernes 15 de agosto subirán levemente y el cielo estará más despejado. Sin embargo, emitió una serie de alertas amarillas por frío extremo y vientos fuertes para distintos sectores del territorio nacional.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, el alerta por temperaturas bajas regirá en la zona este de Buenos Aires, en las ciudades de Magdalena, Verónica, Chascomús, Castelli, Dolores, Pila, General Guido, Maipú, Ayacucho, Coronel Vidal y Balcarce. En estos puntos, las mínimas podrían alcanzar los -1°C.

El SMN detalló que se trata de fenómenos que podrían generar un efecto “leve a moderado” en la salud y afirmó: “Estas temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas“.

Mapa de alertas para este viernes 15 de agosto.

Frente a estos casos, el Servicio Meteorológico recomendó:

Tomar abundante cantidad de líquido caliente

Reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe

Ventilar los ambientes de tu hogar para evitar la inhalación de monóxido de carbono

Usar ropa adecuada para bajas temperaturas

Mantenerse informado por las autoridades

Por otra parte, las zonas cordilleranas de San Juan, La Rioja y Catamarca estarán bajo alerta amarilla por vientos fuertes, los cuales correrán a velocidades de entre 60 y 69 kilómetros por hora, y con ráfagas de hasta 87. En estos lugares, la jornada será muy ventosa, por lo que el organismo aconsejó evitar actividades al aire libre; asegurar los elementos que puedan volarse; mantenerse informado por autoridades; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El tiempo en el AMBA

En vísperas del fin de semana, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará en 10°C, un poco más alta que durante los último días. Se esperan mínimas de 7°C y máximas de 13°C, el cielo estará despejado durante la mañana y se nublará ligeramente por la tarde, los vientos del sector este tendrán velocidades aproximadas de seis kilómetros por hora y la humedad será del 78%. Luego, para el sábado se prevén lluvias aisladas.

El pronóstico completo de la ciudad de Buenos Aires.

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco más frío, con una media de 8°C, mínimas de 4°C y máximas de 12°C. En principio será una jornada ventosa, con el cielo despejado durante la mañana y algo nublado por la tarde. Además habrá una humedad del 86%.

En tanto, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura rondará entre 5°C y 16°C en Córdoba, 10°C Y 16°C en Tucumán, 4°C y 16°C en Santa Fe, 3°C y 16°C en Entre Ríos, 9°C y 15°C en Jujuy, 9°C y 15°C en Salta, 6°C y 20°C en Misiones, 10°C y 19°C en La Rioja, 6°C y 20°C en Santiago del Estero, 9°C y 18°C en San Luis, 5°C y 17°C en San Juan, 6°C y 15°C en Mendoza, 1°C y 12°C en Río Negro, 4°C y 14°C en Chubut y -1°C y 5°C en Santa Cruz.