Hay alerta amarilla por fuertes tormentas y vientos intensos para este sábado 26 de abril: las provincias afectadas

Tras una semana en la que la temperatura en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentó levemente pero se mantuvo agradable, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que las condiciones continuarán en estos niveles. Sin embargo, para este sábado 26 de abril emitió una alerta amarilla por fuertes tormentas y vientos intentos para distintos sectores del territorio nacional.

En el caso de Buenos Aires, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa informó que la Ciudad estará bajo advertencia por tormentas fuertes, mientras que el aviso también afectará al sector este, a partir de Miramar, General Alvear, Carlos Casares y General Pinto. Estas condiciones implican la presencia de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.

La alerta por tormentas regirá también en el este de Formosa (desde Comandante Fontana hasta la capital), y en el sur de Santa Fe (Rosario, Casilda, San Lorenzo y Melincue) y Entre Ríos (Colón, Rosario del Tala, Victoria, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Gualeguay y Villa Paranacito).

Mapa de alertas para este sábado 26 de abril Captura

Frente a esto, el SMN recomienda no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

En tanto, según advirtió el SMN, otras provincias estarán bajo alerta por vientos intensos. Es el caso de Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Juan, Mendoza, San Luis, Mendoza, Chubut, Río Negro y Santa Cruz. Ante este escenario se aconseja: evitar actividades al aire libre, asegurar los elementos que puedan volarse, mantenerse informado por autoridades, y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El tiempo en el AMBA

Para el comienzo del fin de semana, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires continuará en la misma sintonía que durante los días hábiles y se esperan mínimas de 15°C y máximas de 20°C. El cielo estará mayormente nublado, los vientos del sector noreste tendrán velocidades aproximadas de dos kilómetros por hora y la humedad será del 78 por ciento.

Hay alerta por tormentas para la ciudad de Buenos Aires manuel-cortina-2008

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, con mínimas de 13°C y máximas de 19°C. En principio será una jornada ventosa, con tormentas fuertes durante la madrugada y el cielo parcialmente nublado durante el día. Además habrá una humedad del 72 por ciento.

En tanto, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura será aproximadamente de 24.2°C en Córdoba, 23.1°C en Tucumán, 22.1°C en Santa Fe, 22.9°C en Entre Ríos, 20.1°C en Jujuy, 18.2°C en Salta, 23.8°C en Misiones, 22.8°C en La Rioja, 24.4°C en Santiago del Estero, 20.2°C en San Luis, 23.7°C en San Juan, 18.2°C en Mendoza, 16.1°C en Río Negro, 11°C en Chubut y 6°C en Santa Cruz.

