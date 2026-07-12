Adam Brand, fabricante de flores de tela en Nueva York: “Eso era el sueño americano y lo que todavía debería ser”

Adam Brand es copropietario de M&S Schmalberg, una fábrica familiar de flores de tela fundada hace 110 años en Nueva York. Su historia muestra las dificultades que enfrentan algunos pequeños empresarios para mejorar la situación económica alcanzada por las generaciones anteriores en Estados Unidos.

Una fábrica familiar de 110 años en el distrito de la moda

La historia de M&S Schmalberg comenzó en 1916, cuando los inmigrantes polacos Morris y Sam Schmalberg abrieron un taller especializado en flores de tela en el distrito de la moda de Manhattan. Más de un siglo después, la compañía continúa en el mismo rubro y permanece bajo el control de la familia, actualmente representada por su cuarta generación.

Brand ocupa la vicepresidencia y comparte la propiedad del negocio familiar. Desde las instalaciones ubicadas en el Garment District de Nueva York, coordina una producción artesanal que combina trabajo manual con moldes y prensas históricas. La empresa abastece a diseñadores de moda, producciones audiovisuales, espectáculos y clientes particulares.

Aunque M&S Schmalberg mantiene su actividad y conserva clientes reconocidos, su caso fue presentado por CNBC como un ejemplo de las dificultades que enfrentan algunos pequeños empresarios para superar el nivel económico alcanzado por generaciones anteriores.

“El sueño americano, de alguna manera, se ha fragmentado”, afirmó Dan Wadhwani, profesor de emprendimiento en la Escuela de Negocios Marshall de la Universidad del Sur de California, al analizar la pérdida de movilidad socioeconómica para CNBC.

Desde la perspectiva de Adam Brand, el sueño americano estaba asociado con la posibilidad de construir una vida estable mediante el trabajo, sin depender necesariamente de un título universitario o de una profesión altamente calificada. “Eso es lo que, creo, era el sueño americano y lo que todavía debería ser”, sostuvo.

Cómo se mantiene activa la fábrica de flores de tela

Las flores elaboradas por M&S Schmalberg aparecen en producciones como Bridgerton, The Gilded Age y Sex and the City, además de eventos de la industria de la moda como la Met Gala y colecciones de diseñadores como Vera Wang. La empresa también amplió sus ventas directas al público y comenzó a comercializar piezas individuales, una línea que actualmente forma parte de su modelo de negocio.

“Hay más de mil moldes de flores en esta fábrica, muchos de los cuales tienen más de un siglo de antigüedad”, contó Brand. “Los detalles florales se añaden a la tela mediante una antigua prensa de hierro o una prensa hidráulica. El proceso no lleva mucho tiempo: depende del calor y la presión”, agregó.

M&S Schmalberg es una prestigiosa fábrica familiar en Nueva York que ha creado flores de tela artesanales durante más de un siglo Facebook Custom Fabric Flowers By M & S Schmalberg

Pese a la actividad comercial de la fábrica, Brand señaló que sus ingresos anuales son similares a los que obtenía su padre cuando dirigía la empresa. Sin embargo, sostuvo que el aumento del costo de vida redujo el poder adquisitivo asociado con esa misma cantidad de dinero.

El cambio también se observa en la estructura de costos. En 1965, el alquiler del taller rondaba los US$420 mensuales (equivalentes a unos US$4500 actuales, después del ajuste por inflación). Hoy, la empresa destina cerca de US$15.000 al mes únicamente al pago del inmueble.

La presión sobre las pequeñas empresas familiares

Los estudios sobre movilidad económica citados por CNBC muestran una reducción de las posibilidades de superar los ingresos de la generación anterior. Alrededor del 90% de quienes nacieron en 1940 llegaron a percibir más dinero que sus padres, pero esa proporción cayó a cerca del 50% entre las personas nacidas en la década de 1980.

Cuántas empresas familiares existen en Estados Unidos

Los datos publicados en abril de 2024 por la Oficina de Defensa de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en inglés) muestran que las compañías familiares representaban en 2021 el 27,3% de las empresas estadounidenses. La mayoría eran pequeñas firmas con menos de 500 empleados y el 72,8% funcionaba como microempresa con menos de diez trabajadores.

Aunque Brand afirmó ganar al menos lo mismo anualmente que su padre, admitió que su dinero no rinde igual Facebook Custom Fabric Flowers By M & S Schmalberg

El informe también encontró una presencia destacada de estas compañías en sectores productores de bienes, como manufactura, agricultura, construcción y minería. Además, el 57,9% de las empresas familiares analizadas tenía más de diez años de actividad.

Los indicadores laborales muestran un desempeño más débil que el de las compañías no familiares. Entre 2014 y 2021, el empleo en las empresas familiares creció apenas un 0,8%, frente al 11,5% registrado en las no familiares.

Además, entre 2017 y 2021, la cantidad de trabajadores cayó un 14,3% en las pequeñas empresas familiares y un 27,8% en aquellas con más de 500 empleados.