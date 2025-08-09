Hay alerta amarilla por lluvias para este domingo 10 de agosto: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias para este domingo 10 de agosto que en tres provincias. Según indicó el organismo, se trata de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

En las zonas alcanzadas por el aviso, sur de Neuquén, el oeste de Río Negro y el noroeste de Chubut, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 15 y 30 milímetros. No se descarta que las precipitaciones se registren en forma de nieve en las áreas de mayor altura.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) la jornada se presentará con cielo despejado durante la mañana y el mediodía, y parcialmente nublado por la tarde y la noche. La temperatura mínima será de 7 °C y la máxima de 17 °C, con vientos de hasta 12 kilómetros por hora durante todo el día.

Rigen alertas por lluvias en tres provincias del país

En el centro del país y la región pampeana se prevé cielo parcialmente nublado por la mañana, despejado al mediodía, algo nublado por la tarde y nuevamente despejado por la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 7 °C y los 21 °C, y durante la tarde se registrarán vientos de hasta 31 kilómetros por hora.

En la región de Cuyo se espera cielo algo nublado por la mañana y ligeramente nublado durante el resto de la jornada. Las temperaturas se ubicarán entre los 4 °C y los 19 °C, con vientos de hasta 22 kilómetros por hora en horas de la mañana.

En el norte del país el día comenzará con cielo ligeramente nublado, neblina durante el mediodía y condiciones despejadas por la tarde y la noche. La temperatura mínima será de 1 °C y la máxima de 19 °C, con vientos suaves de hasta 12 kilómetros por hora durante toda la jornada.

En la Patagonia se prevé cielo parcialmente nublado por la mañana y el mediodía, y mayormente nublado durante la tarde y la noche. Las temperaturas variarán entre los 3 °C y los 12 °C, y se esperan vientos de hasta 22 kilómetros por hora hacia el mediodía.

Recomendaciones por lluvias: