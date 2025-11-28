Hay alerta amarilla por tormentas fuertes y calor extremo para este viernes 28 de noviembre: las provincias afectadas

En el marco de una semana en la que se sintieron potentes aumentos en la temperatura en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otros sectores del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este viernes 28 de noviembre las condiciones continuarán en la misma línea en esta zona. Sin embargo, emitió una serie de alertas amarillas por tormentas y calor extremo para distintas regiones.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas afectadas por la alerta por tormentas serán Chaco, Santiago del Estero, La Rioja, Córdoba, San Juan, Mendoza, San Luis, La Pampa, Neuquén y Río Negro. Se esperan fenómenos meteorológicos con “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.

El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad que podrían estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora y abundante caída de agua en períodos cortos, mientras que la mayor intensidad se anticipa para la noche del viernes y el fin de semana. Además se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 milímetros.

El mapa de alertas para este viernes

Por otra parte, el SMN advirtió que Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero estarán bajo alerta amarilla por calor extremo y se esperan máximas de hasta 40°C, mientras que las mínimas serán de 19°C. Así, el Servicio Meteorológico aconsejó tomar mucha agua durante todo el día, consumir alimentos frescos como frutas y verduras; usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros; protegerse del sol; y prestar atención a lactantes y niños.

Frente a este escenario, el organismo emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

No sacar la basura.

Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estar atento ante la posible caída de granizo.

Informarse por las autoridades.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El tiempo en el AMBA

En vísperas del fin de semana, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará en 24°C, en la misma línea que durante los últimos días. Se esperan mínimas de 19°C y máximas de 28°C, el cielo estará despejado parcialmente nublado durante todo el día y se nublará aún más por la noche. A su vez, se esperan ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora y la humedad será del 90%.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco más frío, con una media de 21°C, mínimas de 17°C y máximas de 28°C. En principio será una jornada ventosa, con velocidades aproximadas de entre 23 y 31 kilómetros por hora. El cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada y la humedad será del 90%.

En tanto, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura rondará entre 20°C y 32°C en Córdoba, 21°C y 36°C en Tucumán, 23°C y 34°C en Santa Fe, 23°C y 33°C en Entre Ríos, 20°C y 38°C en Jujuy, 19°C y 36°C en Salta, 22°C y 34°C en Misiones, 22°C y 39°C en La Rioja, 24°C y 40°C en Santiago del Estero, 20°C y 30°C en San Luis, 20°C y 36°C en San Juan, 19°C y 30°C en Mendoza, 13°C y 17°C en Río Negro, 9°C y 16°C en Chubut y 8°C y 18°C en Santa Cruz.