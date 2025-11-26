Alertas por lluvias y vientos: cuándo vuelven las tormentas a Buenos Aires esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre el fenómeno que ingresará al territorio nacional y afectará a varias provincias; las condiciones climáticas se mantendrán durante la semana
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles alertas de color amarillo y naranja por el avance de un frente con fuertes lluvias, vientos y tormentas que se desplazarán afectando varias provincias.
De acuerdo a la información que indicaron en LN+, el fenómeno ingresará al territorio nacional a partir de las primeras horas de la jornada.
Las 10 provincias bajo alerta amarilla y naranja por fuertes lluvias, vientos y tormentas
El alerta de color amarillo por fuertes tormentas del SMN rige en Buenos Aires, Chubut, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, San Juan y San Luis. En tanto, en Mendoza rige la misma alerta, pero de color naranja.
Si bien el organismo dependiente del Ministerio de Defensa estima que la lluvia llegue a Buenos Aires esta tarde, otras previsiones precisan que las tormentas llegarían al territorio recién durante el fin de semana. El choque entre la masa de aire caliente con la humedad podría reflejarse en forma de fuertes lluvias y granizo en distintos sectores del país.
Cómo estará el clima en el AMBA
El clima en la ciudad y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continuará con temperaturas agradables durante la tarde con una máxima de 31°C y nubosidad variable. A la noche, el termómetro marcará un descenso y se ubicará en 25°C.
Las condiciones climáticas se mantendrán durante la semana. El jueves se prevé una temperatura máxima de 32°C y una mínima de 21°C; mientras que el viernes se estima una temperatura máxima de 27°C y una mínima de 21°C.
Recomendaciones del SMN para áreas afectadas por fuertes vientos
- Asegurar los objetos que puedan ser arrojados por el viento; retirar macetas expuestas en las ventanas
- Mantenerse alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas
- No estacionar vehículos bajo los árboles
- Mantener cerrada la casa de la manera más hermética posible
- Informarse por las autoridades
- En caso de verse afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales (línea 147 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.