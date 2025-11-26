Alertas por lluvias y vientos: cuándo vuelven las tormentas a Buenos Aires esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles alertas de color amarillo y naranja por el avance de un frente con fuertes lluvias, vientos y tormentas que se desplazarán afectando varias provincias.

De acuerdo a la información que indicaron en LN+, el fenómeno ingresará al territorio nacional a partir de las primeras horas de la jornada.

El tiempo en la Argentina: region por region

Las 10 provincias bajo alerta amarilla y naranja por fuertes lluvias, vientos y tormentas

El alerta de color amarillo por fuertes tormentas del SMN rige en Buenos Aires, Chubut, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, San Juan y San Luis. En tanto, en Mendoza rige la misma alerta, pero de color naranja.

Si bien el organismo dependiente del Ministerio de Defensa estima que la lluvia llegue a Buenos Aires esta tarde, otras previsiones precisan que las tormentas llegarían al territorio recién durante el fin de semana. El choque entre la masa de aire caliente con la humedad podría reflejarse en forma de fuertes lluvias y granizo en distintos sectores del país.

El mapa de calor en la Argentina

Cómo estará el clima en el AMBA

El clima en la ciudad y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continuará con temperaturas agradables durante la tarde con una máxima de 31°C y nubosidad variable. A la noche, el termómetro marcará un descenso y se ubicará en 25°C.

Miercoles primaveral en el AMBA

Las condiciones climáticas se mantendrán durante la semana. El jueves se prevé una temperatura máxima de 32°C y una mínima de 21°C; mientras que el viernes se estima una temperatura máxima de 27°C y una mínima de 21°C.

Recomendaciones del SMN para áreas afectadas por fuertes vientos