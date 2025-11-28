San Martín: una docente fue golpeada por la madre de un alumno y tiene la vista comprometida

Una maestra de primaria fue brutalmente agredida este miércoles por la madre de un alumno y tiene la vista comprometida, según denunciaron sus colegas. El episodio generó estupor en la escuela, ubicada en la localidad bonaerense de San Martín, y los colegas de la docente llevaron realizaron un paro adelante una protesta para pedir más protección.

El ataque ocurrió en la Escuela Primaria N.º 84 tras la finalización de las clases cuando la docente se estaba retirando del establecimiento. La madre del alumno la increpó a la salida y comenzó a golpearla.

Los colegas de la docente lograron separar a la agresora y trasladaron a la víctima a un centro de salud local. Horas más tarde fue dada de alta, aunque su visión sigue comprometida, según declararon colegas ante la prensa.

Violencia escolar San Martin

“Tiene el pómulo hundido, toda la cara inflamada. Estuvo internada. Ahora está en la casa. Esta temerosa”, señaló Mirna, una colega a LN+.

Carina amplió en declaraciones a ElTrece. “Está muy mal anímicamente, más allá de lo físico, le dejó el ojo comprometido, y el rostro desfigurado. Lo último que nos dijo cuando se la estaba llevando la ambulancia es ‘no quiero volver más a la escuela’”, afirmó Carina

Varios docentes afirmaron que no se trató de un caso aislado.

“Estamos siendo agredidos sistemáticamente en todas las escuelas. Cada uno de nosotros puede contar una historia personal de agresiones que no fueron respondidas. Hay un protocolo de reparo y resguardo que no se cumple nunca. Es un papel pintado. La Dirección General de Escuelas no se hace cargo”, recriminó un docente este miércoles por la mañana desde la Secretaría de Inspección del municipio.

El ataque a la maestra provocó indignación en la comunidad educativa local. Sus compañeros lideraron una gran movilización bajo el lema “la violencia no entra a la escuela” frente al instituto educativo, convocado por el Frente de Unidad Docente de San Martín, que integran los gremios AMET, FET, SADOP, SUTEBA, UDOCBA y UDA. Allí reclamaron por medidas urgentes que garanticen su seguridad con carteles que detallaban: “Las escuelas son territorios de paz”.

La hija de la docente agredida afirmó a LN+ que su padre realizará la denuncia penal contra la madre del alumno. A su vez, contó que su madre deberá retornar al hospital para someterse a nuevas revisiones médicas y que el viernes se celebrará una reunión entre inspectores, docentes y padres.