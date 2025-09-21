Hay alerta amarilla por tormentas, nevadas y viento fuerte para este domingo 21 de septiembre: las provincias afectadas

Después de una semana con temperaturas agradables y alta humedad, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este domingo una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas, vientos, nevadas, lluvias y viento zonda en 19 provincias. El invierno finalizó con advertencias de nivel naranja que incluyeron al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y a distritos como La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

En el noreste del país, rige alerta naranja por tormentas en el centro y sur de Corrientes, noreste de Entre Ríos y noreste de Santa Fe. Según el SMN, se esperan tormentas fuertes o severas con abundante caída de agua, ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora, granizo y actividad eléctrica frecuente. Los acumulados de lluvia podrían oscilar entre 40 y 80 milímetros.

A su vez, se encuentra vigente una alerta amarilla por tormentas en el sudeste de Formosa, sudeste de Chaco, norte de Corrientes, Misiones, noroeste de Santa Fe y sudeste de Santiago del Estero. En estas zonas, las tormentas podrían presentar lluvias intensas, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y granizo, con acumulados de 20 a 60 milímetros.

Las alertas emitidas por el SMN para este domingo 21 de septiembre.

En el noroeste, rige alerta amarilla por viento zonda en el este de Jujuy, este de Salta, el centro de Catamarca y el centro de La Rioja. Se prevén ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora, con riesgo de baja visibilidad, brusco aumento de la temperatura y descenso de la humedad.

En la región cordillerana, se mantiene la advertencia amarilla por nevada en el sudeste de Mendoza, noroeste de Neuquén y Tierra del Fuego. Se esperan acumulados de entre 20 y 30 centímetros de nieve, con probabilidad de precipitaciones mixtas en sectores bajos.

El SMN también advirtió por lluvias persistentes en la costa oeste y sudoeste de la provincia de Buenos Aires y en la costa oeste de Río Negro, donde se prevén entre 20 y 40 milímetros de agua caída.

Asimismo, hay alerta amarilla por vientos fuertes en la costa oeste bonaerense, oeste de Catamarca, oeste de La Rioja, noroeste de San Juan, sudoeste de Santa Cruz y Tierra del Fuego. En estas últimas provincias, se anticipan ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora, especialmente en zonas cordilleranas.

Algunas provincias podría registrarse caída de granizo. (Xinhua/Edijs Palens) (oa) (ah) (vf) Chen Yufen - XinHua

En paralelo, el organismo mantiene avisos a muy corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas y posible caída de granizo. Estas advertencias rigen en distintos puntos de Buenos Aires (Ayacucho, Tandil, Mar Chiquita, Pinamar y Tandil, entre otros), Córdoba (Marcos Juárez, Río Segundo, San Justo) y Santa Fe (San Jerónimo, San Martín). También alcanzan a sectores de Entre Ríos como Gualeguay, Victoria e Islas del Ibicuy.

Para las zonas bajo alerta naranja, el SMN aconseja permanecer en construcciones cerradas, evitar el uso de artefactos eléctricos y no circular por calles anegadas. Además, se recomienda cortar la energía en caso de riesgo de ingreso de agua en las viviendas.

En cuanto a los fenómenos bajo nivel amarillo, se sugiere evitar actividades al aire libre, retirar objetos que puedan volarse, circular con vehículos preparados en áreas de nevadas y mantenerse informado por los canales oficiales.

El clima en el AMBA

En la ciudad de Buenos Aires se prevén lluvias aisladas durante la mañana y cielo mayormente nublado por la tarde y la noche. Los vientos podrían alcanzar ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. La temperatura mínima será de 12 grados y la máxima de 18.

Durante la mañana de este domingo, en la ciudad de Buenos Aires, el SMN indicó que se podrán registrar lluvias aisladas. manuel-cortina-2008

En el conurbano bonaerense se anticipan condiciones similares, con lluvias aisladas por la mañana y ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 15 grados.

En el resto del país, las máximas previstas son: Córdoba 20°C, Tucumán 28°C, Santa Fe 22°C, Entre Ríos 22°C, Jujuy 31°C, Salta 31°C, Misiones 29°C, La Rioja 28°C, Santiago del Estero 25°C, San Luis 20°C, San Juan 21°C, Mendoza 21°C, Río Negro 12°C, Chubut 14°C y Santa Cruz 10°C.