“Efecto billetera”. Se reduce el turismo chileno en el país y menos argentinos cruzan la Cordillera para comprar

MENDOZA.- Aunque hay motivos históricos para festejar, pocos turistas se sumaron por estos días a la “ola roja”. Las celebraciones patrias chilenas, que tradicionalmente se realizan en esta provincia, entre el 18 y el 20 septiembre, muestran la cara más dura de los bolsillos de locales y de visitantes. Salvo excepciones, con aquellos viajeros de alto poder adquisitivo, la habitual “Fiesta de la Hermandad”, que cumple 29 años, no reporta grandes movimientos de trasandinos en la capital provincial.

Así, el año pasado, que incluyó un fin de semana XXL, arribaron a Mendoza más de 40.000 chilenos, mientras que ahora las expectativas están puestas en que crucen la Cordillera unos 15.000 turistas, aunque hasta ahora los números muestran un escenario más complejo: desde el miércoles hasta este viernes habían ingresado a la Argentina alrededor de 9000 personas. En tanto, para el sábado y domingo no se descartan que ocurran nevadas en la alta montaña por lo que el flujo puede verse resentido e incluso detenido, si se dispone el cierre del túnel internacional.

Así, el “efecto billetera”, teniendo en cuenta el “dólar barato”, que se traduce en altos costos para los turistas extranjeros, está complicando los viajes hacia la Argentina, al tiempo que se observa menos poder adquisitivo de los ciudadanos locales para destinar a esparcimiento, e incluso para ir a hacer compras a Chile.

“Está todo frenadísimo. Lo vemos a diario en la frontera. Hay una disminución importante para esta fecha en relación a años anteriores”, contó a LA NACION una alta fuente del sector aduanero. “A los chilenos lo único que les sirve es comprar la comida, porque el alojamiento y la ropa se las cobran en dólares. Estuve en reuniones la semana pasada en Chile y la evaluación que se hace es una sola: la Argentina está carísima. Hay mucha preocupación también de comerciantes porque tampoco está creciendo la cantidad de viajeros argentinos hacia Chile, porque no hay plata. Esto es producto del efecto billetera y de la economía argentina”, contaron a este medio desde el área fronteriza. “El que viene a comer y a pasear es el chileno que tiene alto poder adquisitivo, como el argentino más acomodado que sale al exterior”, completaron.

Fiesta

Mientras, los visitantes que llegaron a esta ciudad, a pesar de los costos, buscan pasar un buen momento. “Venimos a disfrutar de Mendoza, que nos encanta y agradecer también por permitirnos festejar nuestra historia. La verdad que los precios están elevados, no son muy convenientes, pero nos gusta mucho la carne argentina y los vinos mendocinos. En cuanto a hacer compras, poco y nada”, contó a este medio Teresa, una visitante trasandina que viajó con su familia y se sumó a las celebraciones en la Plaza Chle, que se extienden desde el mediodía hasta la madrugada de cada jornada. En este sitio, como cada año, se ponen a disposición de los visitantes varios puestos de comida con platos y bebidas típicas, con precios que van de los 6000 a los 18.000 pesos. Se pueden degustar empanadas de pino, camarón queso y mariscos; completos, mariscales, chorrillanas, pastel de choclo, anticuchos y los tradicionales asados a la llama. La propuesta se completa con bebidas características de la cultura chilena como el Terremoto, la chicha, el pisco sour, el vino, la cerveza y el cola de mono. También se observa la presencia de artesanos y artistas. En este sentido, más de 80 artesanos y emprendedores de ambas naciones forman parte de la feria, ofreciendo productos que reflejan la identidad y creatividad de la Argentina y Chile.

Autoridades chilenas, en contacto con LA NACION, se mostraron un poco más optimistas sobre el fin de semana, considerando que cerrará con mayor movimiento, aunque reconocen que para los turistas es “poco conveniente” gastar el dinero en la Argentina, se enfocan en aquellos que optan por las experiencias, sobre todo gastronómicas y vitivinícolas.

“Hay flujo hacia la Argentina, pero no como hace dos o tres años que fue bastante, creo que las condiciones en este momento económicas están más favorables para la visita de argentinos a Chile que de Chile a la Argentina”, indicó Cristian Aravena, delegado presidencial de la comuna de Los Andes, quien aseguró que reforzarán las cabinas de atención hasta el lunes 23. De hecho, ese día podría darse el regreso de los chilenos, ya que el domingo podría estar cerrado el Sistema Integrado Cristo Redentor (SICR) por inclemencias climáticas, sobre todo precipitaciones níveas y viento.

En tanto, desde el sector hotelero mendocino, se mostraron preocupados por la baja ocupación en alojamientos. De acuerdo con las diferentes fuentes consultadas por este medio para este fin de semana las reservas no superaban el 40%, aunque había expectativas de que se incrementaran a último momento.