Hay alerta amarilla por tormentas, viento zonda y viento para este lunes 3 de noviembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este domingo una serie de alertas amarillas por tormentas, viento zonda y viento que regirán este lunes 3 de noviembre en distintas zonas del país. Este nivel de alerta implica, según el organismo, “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Esta primera semana de noviembre, según indicó el medio especializado Meteored, habrá un marcado contraste térmico entre los extremos del territorio nacional, con temperaturas cercanas a los 35°C en el norte durante el sábado, mientras que en el sur de la Patagonia el frío mantienen valores apenas por encima de los 0°C. Este diferencial genera episodios de inestabilidad sobre el centro y noreste del país.

En ese marco, en el centro y sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, el sur de Córdoba, San Luis y Mendoza rige una alerta amarilla por tormentas. El SMN indicó que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas que podrían alcanzar los setenta kilómetros por hora, actividad eléctrica frecuente y caída ocasional de granizo. Se estiman valores de precipitación acumulada entre quince y cuarenta y cinco milímetros, con posibles superaciones en forma puntual.

Las alertas emitidas por el SMN para este lunes 3 de noviembre SMN

En el sur de Mendoza, el centro de San Juan y un sector del este de La Rioja rige una alerta amarilla por viento zonda. Según el organismo, el fenómeno se presentará con velocidades estimadas entre treinta y cuarenta y cinco kilómetros por hora, y ráfagas que podrían alcanzar los setenta y cinco kilómetros por hora. Este episodio podrá provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

Por otra parte, el SMN emitió una alerta amarilla por viento para el sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. En ese sector, se prevén vientos del sudoeste con velocidades entre cuarenta y sesenta kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los noventa kilómetros por hora.

Frente a las alertas por tormentas, se recomienda no sacar la basura, retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua, evitar actividades al aire libre y no refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad. También se sugiere mantenerse alejado de ríos, lagunas, piletas o playas durante episodios eléctricos, estar atentos ante la posible caída de granizo e informarse por canales oficiales. Se aconseja tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Ante el viento zonda, se aconseja asegurar elementos que puedan volarse, mantener cerradas puertas y ventanas, alejarse de árboles y evitar estacionar debajo de ellos. También se recomienda no exponerse al exterior si no es necesario y comunicarse con los organismos locales de emergencia si alguien resulta afectado. Se sugiere contar con una mochila de emergencias.

En el caso de la alerta por viento, se recomienda evitar actividades al aire libre, asegurar objetos susceptibles de ser desplazados, buscar resguardo bajo techo y no refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad. Además, se debe permanecer informado por las autoridades y tener preparada una mochila de emergencias en caso de cortes de energía o evacuaciones.

El clima en el AMBA

En la ciudad de Buenos Aires se espera una jornada calurosa, con una temperatura mínima de 17°C y una máxima de 29°C. Durante la mañana y el mediodía el cielo estará algo nublado, mientras que por la tarde pasará a estar parcialmente nublado, con una probabilidad de precipitación del diez por ciento. Por la noche se prevé cielo mayormente nublado. El aumento de la nubosidad anticipa las tormentas aisladas pronosticadas para el martes al mediodía y las lluvias previstas para la tarde. Luego, el miércoles y jueves se esperan condiciones más estables.

Pronóstico para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, la temperatura oscilará entre los 14°C y los 27°C. El cielo estará algo nublado en horas de la mañana y el mediodía, parcialmente nublado durante la tarde y mayormente nublado por la noche. A lo largo del día se registrarán vientos de hasta veintidós kilómetros por hora, y el miércoles por la mañana podrían alcanzarse ráfagas de cincuenta kilómetros por hora.

En el resto del país, el SMN prevé temperaturas máximas y mínimas diversas según la región. En Córdoba se esperan 33°C de máxima y 18°C de mínima; en Tucumán, 31°C y 16°C; en Santa Fe, 30°C y 18°C; en Entre Ríos, 30°C y 17°C; en Jujuy, 28°C y 13°C; en Salta, 27°C y 13°C; en Misiones, 28°C y 20°C; en La Rioja, 33°C y 17°C; en Santiago del Estero, 33°C y 20°C; y en San Luis, 30°C y 15°C.

Asimismo, en San Juan se prevén 32°C de máxima y 14°C de mínima; en Mendoza, 28°C y 14°C; en Río Negro, 22°C y 12°C; en Chubut, 22°C y 8°C; y en Santa Cruz, 10°C y 6°C.