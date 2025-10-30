¿Frío o calor?: así estará el clima este fin de semana de noviembre, según Diego Angeli

Clima del jueves: mañana inestable y no tan fría

Para hoy se espera una rotación de veleta que cortará la circulación de aire frío para iniciar una ventana de tres días con descenso de aire templado, lo que se traducirá en un progresivo ascenso de la temperatura. Se espera una mañana con mucha cobertura nubosa, viento leve del noreste y una importante recuperación de la mínima con el mercurio en 13ºC. La primera mitad del día mostrará una ligera inestabilidad, por lo que volveremos a estar pendientes de alguna llovizna o lluvia débil aislada. No se preocupe si le toca andar por la calle, la probabilidad de lluvia es baja. La jornada mantendrá el manto de nubes, aunque se tratará de cirrus altos que no le quitarán luminosidad al día. La apreciación térmica se replicará por la tarde mostrando al termómetro de mejor humor ofreciendo una máxima de 20ºC, nada mal a como comenzó la semana. La noche ofrecerá menos nubosidad y viento desde el este en un cierre con 16ºC dando también por concluida la saga de temperaturas nocturnas bajas.

Clima del viernes: vuelve la primavera

Para mañana se espera una jornada de mucha amplitud térmica con el regreso de la primavera a sus funciones pasado el mediodía. Se aguarda por un amanecer con 13ºC, viento moderado desde el norte y cielo algo nublado para que el sol regrese plenamente después de tantos días nubosos. El descenso de aire templado permitirá que el termómetro levante el perfil para entregar la primera tarde de calor suave de la semana, con 24ºC. Se va a mantener el cielo mayormente limpio y casi sin viento para el alivio de aquellos que se quejaron tanto por el frío de los últimos días y obligando a que algunos se vuelvan con el abrigo en la mano. La noche promete 19ºC, lo que nos obliga a sacarle una manta a la cama. Habrá un ambiente muy agradable para los que quieran salir.

Clima del sábado: tarde de calor suave

La mañana del sábado logrará que las bufandas vuelvan al cajón. Se estima un amanecer con cielo parcialmente nublado, viento moderado desde el norte y 16ºC de mínima. Se espera una jornada con sol intermitente, con algunos pasajes de mucha nubosidad alta y con el viento atenuándose con el correr de las horas. La tarde promete nubosidad variable, aunque garantizando buenas cuotas de sol, viento leve y máxima de 25ºC para que la primavera vuelva a cumplir con temperaturas vespertinas templadas. La noche mostrará al viento girando hacia el este, lo que arrimará más nubosidad, incluso hasta poder llegar a ofrecer sobrevuelo de algunos nubarrones intimidantes. En el cierre del día tendremos algo de inestabilidad, aunque los algoritmos dicen que nuestra columna aguantará y no mostrará precipitaciones. De cambiar esta tendencia podríamos tener alguna llovizna cortita por lo que no corre riesgo alguna actividad nocturna al aire libre.

Clima del domingo: desmejorando al final del día

La jornada dominical mostrará viento leve de direcciones variables y mucha nubosidad, lo que le cortará el envión al termómetro. Se prevé un amanecer con cielo parcialmente nublado, viento leve del noreste y 16ºC de piso térmico. La mañana ofrecerá los mejores pasajes con sol, luego del mediodía se irá incorporando más nubosidad, hasta llegar a una tarde con cielo mayormente nublado, viento suave desde el oeste y máxima de 25ºC para dejarnos otra tarde de calor suave que permita planificar actividad al aire libre. Pasado el atardecer llegará aire desde el sudoeste, lo que le abriría la chance a alguna llovizna o lluvia débil y aislada, nada que pueda cancelar algún plan ni que sirva de excusa para quedarse en casa.

Spoiler alert: cómo estará el clima en la semana que viene

El lunes llegará viento cálido desde el oeste para que el mercurio se anime a 27ºC, luego una nueva entrada de aire frío volvería a recortar las temperaturas por varios días con mínimas de 12ºC y máximas de 20ºC. Las lluvias volverían después de mitad de semana.

Estadística del mes de noviembre:

Temperatura mínima media: 16,1ºC

Temperatura máxima media: 26,0ºC

Mínima absoluta: 1,6ºC (4 de noviembre de 1914)

Máxima absoluta: 36,8ºC (27 de noviembre de 1955)

Máxima más baja: 13ºC (1931)

Mínima más alta: 25,4ºC (2008)

Precipitación media: 108,6 mm

Mes más lluvioso: noviembre de 1951 con 284,1 mm

Mes más seco: noviembre de 1917 con 11,9 mm

Día más lluvioso: 11 de noviembre de 1951 con 138,5 mm

Retoma la primavera

Eso es todo, amigos. Buenas noticias para los friolentos, hoy comienza a subir la temperatura después de un comienzo de semana con mañanas invernales que llevaron la sensación térmica hasta 4ºC en el conurbano y trajeron nevadas en algunas zonas serranas del centro del país. El regreso formal de la primavera será en la tarde del viernes y hasta el lunes inclusive, tendremos mañanas sin frío y tardes templadas. En ese lapso también estaremos varias veces bajo un manto de nubosidad que podría dejarnos algunas lloviznas, como el caso de hoy, donde volveremos a tener una mañana inestable donde alguna precipitación cortita no estaría fuera de libreto.

¡Hasta la semana que viene!

