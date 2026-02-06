Hay alerta amarilla por tormentas y calor extremo para este viernes 6 de febrero: las provincias afectadas

Tras una serie de días variados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con temperaturas estables pero en algunos momentos con densidad y lluvias intensas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que este viernes 6 de febrero se terminarán las precipitaciones en esta zona y dará lugar a un fin de semana con el cielo despejado. Además emitió alertas amarillas por tormentas y calor extremo para algunos puntos del territorio nacional.

Según indicó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, se trata de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. En tanto, en cuanto a la alerta por calor, advirtió que las temperaturas pueden ser “peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas“.

El SMN indicó que Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Rioja, Catamarca, Tucumán Santiago del Estero, Salta y Jujuy estarán bajo alerta amarilla por tormentas. En estas áreas podría haber caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. Además se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 50 milímetros.

Mapa de alertas para este viernes 6 de febrero

A su vez, subrayó que la advertencia se mantendrá durante el sábado pero damnificará a menos sectores: solo Salta, Jujuy y algunas zonas de Tucumán estarán bajo aviso amarillo por tormentas.

Frente a este escenario, el organismo recomendó: evitar salir durante el desarrollo de los fenómenos, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos, cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado si se está al aire libre.

Por su parte, el Servicio Meteorológico también emitió una alerta amarilla por altas temperaturas, que regirá en Misiones, en las localidades de Guaraní, San Pedro, General Manuel Belgrano y Montecarlo. En estos lugares, el mercurio oscilará en 30°C y la máxima podría llegar hasta los 35°C.

El tiempo en el AMBA

En vísperas del fin de semana, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará los 24°C, en la misma línea que durante los últimos días. Se esperan mínimas de 19°C y máximas de 29°C, el cielo estará parcialmente nublado, los vientos del sector sudeste tendrán velocidades aproximadas de 17 kilómetros por hora y la humedad será del 80%.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco menos caluroso, con una media de 23°C, mínimas de 18°C y máximas de 27°C. En principio será una jornada ventosa, con el cielo parcialmente nublado. También habrá una humedad del 74%.

En el resto del país, el SMN prevé para este viernes una temperatura máxima de 25°C y una mínima de 20°C en Córdoba; 31°C y 24°C en Tucumán; 28°C y 24°C en Santa Fe; 27°C y 22°C en Entre Ríos; 30°C y 19°C en Jujuy; 31°C y 18°C en Salta; 38°C y 26°C en Misiones; 33°C y 21°C en La Rioja; 30°C y 24°C en Santiago del Estero; 28°C y 16°C en San Luis; y 31°C de máxima con una mínima de 20°C en San Juan.

En tanto, se esperan 29°C de máxima y 18°C de mínima en Mendoza; 24°C y 13°C en Río Negro; 25°C y 15°C en Chubut; y en Santa Cruz una máxima de 20°C con una mínima de 10°C, según detalló el SMN.