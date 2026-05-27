Hay alerta amarilla por niebla para este miércoles 27 de mayo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por niebla para este miércoles 27 de mayo. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, se esperan fenómenos que podrían generar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento de la vida social en distintas regiones del país.

El SMN señaló que las zonas afectadas por la alerta serán la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y el sudeste de Chaco.

Las alertas emitidas por el SMN para este miércoles 27 de mayo SMN

Frente a esto, el SMN recomienda evitar circular mientras persistan las condiciones de baja visibilidad. Además, indicó que, si la niebla sorprende durante la conducción, es importante mantener distancia entre vehículos, no sobrepasar a otros automóviles y encender las luces bajas y antiniebla. También aconsejó reducir la velocidad, estacionar únicamente en lugares seguros y mantenerse informado a través de las autoridades.

El tiempo en la ciudad de Buenos Aires

Para este miércoles, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará entre los 9°C y los 16°C. Se prevé niebla durante la mañana y el mediodía, mientras que por la tarde el cielo estará mayormente nublado y, hacia la noche, parcialmente nublado. Además, durante la tarde y la noche los vientos podrían alcanzar velocidades de hasta 22 kilómetros por hora.

En la provincia de Buenos Aires se espera un pronóstico similar, con mínimas de 7°C y máximas de 14°C. Según el organismo, habrá niebla durante la mañana y el mediodía, luego neblina por la tarde y cielo parcialmente nublado hacia la noche. Para el jueves, se prevé la persistencia de niebla hasta el mediodía y una leve suba de la temperatura.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional emitió el pronóstico para el resto del país, donde se esperan temperaturas de entre 7°C y 19°C en Córdoba, entre 9°C y 22°C en Tucumán, entre 7°C y 20°C en Santa Fe, entre 8°C y 20°C en Entre Ríos, entre 6°C y 18°C en Jujuy, y entre 5°C y 19°C en Salta.

Asimismo, el organismo anticipó temperaturas de entre 12°C y 23°C en Misiones, entre 6°C y 19°C en La Rioja, entre 10°C y 23°C en Santiago del Estero, entre 7°C y 21°C en San Luis, entre 4°C y 19°C en San Juan, entre 5°C y 16°C en Mendoza, entre 7°C y 16°C en Río Negro, entre 7°C y 11°C en Chubut y entre 0°C y 7°C en Santa Cruz.