Una conductora estalló de furia por el corte de la 9 de Julio: “Vayan a laburar”
En medio de los cortes por el debate de la reforma laboral, que la policía dispersó, una mujer fue consultada al respecto y se convirtió en la protagonista del día
- 3 minutos de lectura'
Mientras el Senado de la Nación se dispone a convertir en ley la nueva reforma laboral impulsada por el Ejecutivo, algunos punto clave de la Ciudad de Buenos Aires se vieron afectados por manifestantes de Izquierda, quienes se concentraron en la Avenida 9 de Julio, a la altura del Obelisco, y cortaron varios carriles durante más de dos horas. En medio de las demoras y el calor, la paciencia de los conductores llegó al límite: al ser consultada por la prensa, una mujer estalló de furia contra la protesta y el momento no tardó en viralizarse.
Todo comenzó cuando un periodista de A24 le consultó a mujer que estaba atascada al volante qué pensaba de la manifestación. En voz alta y visiblemente molesta, le contestó: “Que vayan a laburar, ¿a mí qué? Yo pierdo el día, me descuentan el presentismo... Así no generan empatía, ¡qué manera de generar empatía si se cag** en los demás!“.
Y continuó: “Yo hace 20 minutos que estoy acá parada. O sea, la verdad es que me parece que de todos estos nadie labura”.
Cuando el cronista indagó sobre si sabía por qué se estaban manifestando, ella lanzó: “No tengo ni idea, pero no es la manera. Arruinarle la vida a los demás no es la manera... Perdoname, pero no”.
“¿Y su empatía? Señora.... tómense un te de tilo antes de salir a la calle”; “Tendría que saber, ya está perdiendo derechos con la reforma laboral. No se apure señora, igual el presentimiento ya lo perdió” y “A mí solo me recordó a una tal Fuseneco. Es igual habla igual, del lado Fuseneco siempre jajaja”, fueron algunas de las opiniones que el clip generó en la red social X, donde la secuencia se viralizó.
Sin embargo, la reacción de la mujer no fue la única que llamó la atención. Al seguir con su trayecto, el periodista la despidió y por debajo comentó: “¡Uy, qué mal desayunamos hoy!“. Aquella frase desató el enojo de algunos, quienes sentenciaron: “Cero empatía el periodista, muy fuera de lugar el comentario”; “‘Uy qué mal desayunamos hoy’, dice el notero mientras él puede hacer su trabajo y gente varada como la mujer no” y “Ahh, el nivel de pel**** del notero!! Encima bardeando por atrás sin dar derecho a réplica, no falla”.
Otras noticias de Virales
Memoria popular. Fue un ídolo para muchos, agonizó una semana antes de morir y no llegó a ver el triunfo de sus éxitos
El truco viral que mejora prendas. Por qué cada vez más personas ponen una esponja en su lavarropas
Según el Feng Shui. La razón por la que se debe evitar a toda costa dejar las llaves sobre la mesa
- 1
Subasta sin compradores: el Gobierno no logró vender el terreno de la polémica en Almagro
- 2
Comenzaron las obras: así será el nuevo espacio verde que beneficiará a 70.000 vecinos y promete transformar la zona norte de la Ciudad
- 3
Revelador hallazgo: un fósil patagónico cambia la perspectiva sobre un enigmático grupo de pequeños dinosaurios carnívoros
- 4
Hay alerta amarilla por tormentas para este viernes 27 de febrero: las provincias afectadas