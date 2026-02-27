Una conductora estalló de furia por el corte de la 9 de Julio: “Vayan a laburar”

Mientras el Senado de la Nación se dispone a convertir en ley la nueva reforma laboral impulsada por el Ejecutivo, algunos punto clave de la Ciudad de Buenos Aires se vieron afectados por manifestantes de Izquierda, quienes se concentraron en la Avenida 9 de Julio, a la altura del Obelisco, y cortaron varios carriles durante más de dos horas. En medio de las demoras y el calor, la paciencia de los conductores llegó al límite: al ser consultada por la prensa, una mujer estalló de furia contra la protesta y el momento no tardó en viralizarse.

El enojo de una mujer en medio de la protesta por la reforma laboral no tardó en viralizarse (Foto: Captura TV)

Todo comenzó cuando un periodista de A24 le consultó a mujer que estaba atascada al volante qué pensaba de la manifestación. En voz alta y visiblemente molesta, le contestó: “Que vayan a laburar, ¿a mí qué? Yo pierdo el día, me descuentan el presentismo... Así no generan empatía, ¡qué manera de generar empatía si se cag** en los demás!“.

Y continuó: “Yo hace 20 minutos que estoy acá parada. O sea, la verdad es que me parece que de todos estos nadie labura”.

Cuando el cronista indagó sobre si sabía por qué se estaban manifestando, ella lanzó: “No tengo ni idea, pero no es la manera. Arruinarle la vida a los demás no es la manera... Perdoname, pero no”.

La secuencia no tardó en causar revuelo en redes (Foto: Captura X)

“¿Y su empatía? Señora.... tómense un te de tilo antes de salir a la calle”; “Tendría que saber, ya está perdiendo derechos con la reforma laboral. No se apure señora, igual el presentimiento ya lo perdió” y “A mí solo me recordó a una tal Fuseneco. Es igual habla igual, del lado Fuseneco siempre jajaja”, fueron algunas de las opiniones que el clip generó en la red social X, donde la secuencia se viralizó.

Sin embargo, la reacción de la mujer no fue la única que llamó la atención. Al seguir con su trayecto, el periodista la despidió y por debajo comentó: “¡Uy, qué mal desayunamos hoy!“. Aquella frase desató el enojo de algunos, quienes sentenciaron: “Cero empatía el periodista, muy fuera de lugar el comentario”; “‘Uy qué mal desayunamos hoy’, dice el notero mientras él puede hacer su trabajo y gente varada como la mujer no” y “Ahh, el nivel de pel**** del notero!! Encima bardeando por atrás sin dar derecho a réplica, no falla”.