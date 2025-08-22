Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes para este viernes 22 de agosto: las provincias afectadas

Después de las feroces lluvias que afectaron al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este martes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que para este viernes 22 de agosto se esperan precipitaciones, aunque en menor intensidad. Además emitió una serie de alertas amarillas por tormentas y vientos fuertes para distintas regiones del territorio nacional.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas afectadas por la advertencia por tormentas serán Corrientes y el sur de Misiones, donde se esperan “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.

Frente a estos casos, el SMN recomienda: no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El mapa de alertas para este viernes 22 de agosto.

Por otra parte, el Servicio Meteorológico advirtió por vientos fuertes en distintos sectores del centro y norte del país. El aviso regirá en La Pampa, Buenos Aires, Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco y Formosa. Según estimaciones, los vientos correrán a velocidades aproximadas de entre 32 y 41 kilómetros por hora, y las ráfagas podrían llegar a 71.

En este contexto, el organismo aconseja: evitar actividades al aire libre; asegurar los elementos que puedan volarse; mantenerse informado por autoridades; tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

En las zonas cordilleranas de Neuquén, Mendoza y parte de San Juan, a su vez, regirá una alerta por nevadas, en sectores donde se esperan jornadas ventosas y donde la mínima podría llegar a -3°C.

21 AGO | 🌨️ Nieve en zonas cordilleranas



🌬️ El ingreso de un frente frío provoca nevadas en toda la cordillera del centro y sur del país.



⚠️ Sectores de Mendoza y Neuquén están bajo alerta de nivel amarillo por acumulados de entre 75 y 80 cm



El tiempo en el AMBA

En vísperas del fin de semana, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará en 16.4°C, en la misma línea que durante los últimos días. Se esperan mínimas de 13°C y máximas de 18°C, el cielo estará mayormente nublado y chaparrones durante la mañana y la tarde. Los vientos del sector norte tendrán velocidades aproximadas de 10 kilómetros por hora y la humedad será del 66%.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires.

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco más frío, con una media de 15°C, mínimas de 13°C y máximas de 17°C. Al igual que en la Ciudad, se esperan chaparrones durante la mañana y la tarde. Además habrá una humedad del 74%.

En tanto, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura rondará entre 12°C y 16°C en Córdoba, 12°C Y 28°C en Tucumán, 14°C y 18°C en Santa Fe, 14°C y 18°C en Entre Ríos, 14°C y 33°C en Jujuy, 12°C y 31°C en Salta, 20°C y 30°C en Misiones, 11°C y 22°C en La Rioja, 14°C y 25°C en Santiago del Estero, 8°C y 14°C en San Luis, 5°C y 14°C en San Juan, 5°C y 13°C en Mendoza, 8°C y 11°C en Río Negro, 3°C y 11°C en Chubut y -1°C y 5°C en Santa Cruz.