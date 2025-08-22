LA NACION

Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes para este viernes 22 de agosto: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por condiciones adversas en sectores del centro y norte del país; en la Ciudad, la temperatura rondará en 16.4°C

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes para este viernes 22 de agosto: las provincias afectadas
Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes para este viernes 22 de agosto: las provincias afectadas

Después de las feroces lluvias que afectaron al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este martes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que para este viernes 22 de agosto se esperan precipitaciones, aunque en menor intensidad. Además emitió una serie de alertas amarillas por tormentas y vientos fuertes para distintas regiones del territorio nacional.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas afectadas por la advertencia por tormentas serán Corrientes y el sur de Misiones, donde se esperan “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.

Frente a estos casos, el SMN recomienda: no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El mapa de alertas para este viernes 22 de agosto.
El mapa de alertas para este viernes 22 de agosto.

Por otra parte, el Servicio Meteorológico advirtió por vientos fuertes en distintos sectores del centro y norte del país. El aviso regirá en La Pampa, Buenos Aires, Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco y Formosa. Según estimaciones, los vientos correrán a velocidades aproximadas de entre 32 y 41 kilómetros por hora, y las ráfagas podrían llegar a 71.

En este contexto, el organismo aconseja: evitar actividades al aire libre; asegurar los elementos que puedan volarse; mantenerse informado por autoridades; tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

En las zonas cordilleranas de Neuquén, Mendoza y parte de San Juan, a su vez, regirá una alerta por nevadas, en sectores donde se esperan jornadas ventosas y donde la mínima podría llegar a -3°C.

El tiempo en el AMBA

En vísperas del fin de semana, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará en 16.4°C, en la misma línea que durante los últimos días. Se esperan mínimas de 13°C y máximas de 18°C, el cielo estará mayormente nublado y chaparrones durante la mañana y la tarde. Los vientos del sector norte tendrán velocidades aproximadas de 10 kilómetros por hora y la humedad será del 66%.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires.
El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires.

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco más frío, con una media de 15°C, mínimas de 13°C y máximas de 17°C. Al igual que en la Ciudad, se esperan chaparrones durante la mañana y la tarde. Además habrá una humedad del 74%.

En tanto, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura rondará entre 12°C y 16°C en Córdoba, 12°C Y 28°C en Tucumán, 14°C y 18°C en Santa Fe, 14°C y 18°C en Entre Ríos, 14°C y 33°C en Jujuy, 12°C y 31°C en Salta, 20°C y 30°C en Misiones, 11°C y 22°C en La Rioja, 14°C y 25°C en Santiago del Estero, 8°C y 14°C en San Luis, 5°C y 14°C en San Juan, 5°C y 13°C en Mendoza, 8°C y 11°C en Río Negro, 3°C y 11°C en Chubut y -1°C y 5°C en Santa Cruz.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Sociedad
  1. Esta es la historia de San Bernardo
    1

    Oración a San Bernardo: esta es su historia y qué rezarle

  2. Cuándo son los paros de controladores aéreos que afectarán vuelos desde este viernes 22 de agosto
    2

    Uno por uno, cuándo son los paros de controladores aéreos que afectarán vuelos desde este viernes 22 de agosto

  3. Un incapacitante virus transmitido por mosquitos se extiende a nivel global
    3

    Cambio climático: un incapacitante virus transmitido por mosquitos se extiende a nivel global

  4. Mendoza: se paralizó el traslado de un gigantesco reactor de YPF de 456 toneladas
    4

    Mendoza: se paralizó el traslado de un gigantesco reactor de YPF de 456 toneladas

Cargando banners ...